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اقتصاد

بعد تحويل 21 من كبار المنتجين للنيابة، ارتفاع جديد في أسعار البيض

أسعار البيض، فيتو
أسعار البيض، فيتو

أسعار البيض، سلط الإعلامي شريف عامر، الضوء على ارتفاع أسعار البيض بعد أيام من تحويل 21 من كبار المنتجين للنيابة العامة.

وقال أحمد نبيل، عضو شعبة بيض المائدة: سعر البيض لم يرتفع في المزارع، الكرتونة في المزرعة منذ فترة بـ161 جنيها.

السبب وراء ارتفاع أسعار البيض للمستهلك

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: الحلقات الوسيطة تضيف على أسعار البيض هامش الربح والنقل والعمالة.

ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض

من جانبه، أشار حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية: نستلم كرتونة البيض بسعر يتراوح ما بين 171 إلى 175 جنيها ويتم بيعها للمواطن بـ180 جنيها والبيضة الواحدة بـ6.5. 
 

أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 11-9-2024 في الأسواق

وأكد أن أسعار البيض خلال الـ 4 أيام الأخيرة شهدت زيادات جديدة متتالية.

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