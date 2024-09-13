الكرتونة تصل لـ 247 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض بالسلاسل الغذائية

ارتفعت أسعار البيض في الأسواق ليتخطى سعر الكرتونة الـ 200 جنيه في عدد من السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، إذ وصل سعر كرتونة البيض في أحد السلاسل الغذائية إلى 247 جنيهًا.

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

«فيتو» تستعرض أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت والمحال التجارية؛ في السطور الأتية:

بلغ سعر بيض أحمر جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 185 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 183 جنيهًا. بلغ سعر بيض بلدي جو مارت للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 180 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 182.5 جنيه. بلغ سعر بيض أحمر توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 184.5 جنيه.

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض بلدي توب فاليو للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 179.5 جنيه. بلغ سعر بيض أبيض ماي تشويس للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 194 جنيهًا. بلغ سعر بيض أحمر ماي تشويس للكرتونة عدد 30 بيضة نحو 195 جنيهًا. بلغ سعر بيض أحمر الواحة عدد 6 بيضات نحو 64 جنيهًا. بلغ سعر بيض أحمر الواحة عبوة عدد 10 بيضات نحو 90.5 جنيه. بلغ سعر بيض أحمر الواحة عبوة عدد 15 بيضة نحو 130 جنيهًا.

سعر البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فيتو

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

بلغ سعر بيض أبيض جاست فريش عدد 30 بيضة نحو 203 جنيهات.

بلغ سعر بيض مائدة أحمر جاست فريش عبوة عدد 10 بيضات نحو 100 جنيه.

بلغ سعر بيض مائدة أبيض جاست فريش عبوة عدد 15 بيضة نحو 131.5 جنيه.

بلغ سعر بيض أبيض جاست فريش عدد 18 بيضة نحو 148 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض مغلف أومليت عبوة عدد 20 بيضة نحو 177 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أبيض مغلف بريميام كواليتي عبوة عدد 30 بيضة نحو 247 جنيهًا.