أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 87 إلى 89 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 84 إلى 86 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 220 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 430 جنيهًا.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 430 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مرجان من 175 إلى 265 جنيهًا. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 780 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.