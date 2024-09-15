زيادة جديدة في سعر الكتكوت الأبيض اليوم بالأسواق
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتاكيت ارتفاعًا جديدًا بالأسواق، إذ ارتفع سعر الكتكوت بين جنيه إلى 3 جنيهات حسب النوع.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 37 إلى 42.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 34 و34.25 جنيه.
أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم
وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الأتية:
أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن
وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن، فهي كالأتي:
- تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.
- تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.
- تراوح سعر كتكوت بلدي من 9 إلى 10 جنيهات.
- تراوح سعر كتكوت هجين من 17 إلى 18 جنيهًا.
- تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.
- تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 21 إلى 22 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت في الشركات
وعن أسعار الكتاكيت في الشركات فجاءت كالآتي:
- تراوح سعر كتكوت أربو من 41.5 جنيه إلى 42 جنيهًا.
- بلغ سعر كتكوت كب نحو 43 جنيهًا.
- تراوح سعر كتكوت روص من 37 إلى 41 جنيهًا.
- بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.
- بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.
- بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا.
- تراوح سعر كتكوت أي أر من 33.5 جنيه إلى 40 جنيهًا.
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