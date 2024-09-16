البورصة المصرية تخسر 14 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، اليوم الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.055 تريليون جنيه، لتخسر نحو 14 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% عند مستوى 30260 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 37037 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13227 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 7061 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 10071 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% عند مستوى 2884 نقطة.