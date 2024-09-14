مش زي كل مرة، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تراوح الارتفاع في سعر لحوم ضاني ما بين جنيه و11.5 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

ارتفاع في سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

فيما ارتفع سعر اللحوم الضاني الصافي بنحو 11.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.8 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيهًا إلى 470 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

ارتفاع في سعر لحم ضاني بالعظام

بينما ارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 50 قرشًا مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 394.5 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.