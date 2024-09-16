نيسان تخطط لخفض مخزون سيارات إكس تريل وفرونتير

سيارات نيسان، تخطط نيسان، لخفض مخزون سيارات إكس تريل وفرونتير، بنحو 40 ألف سيارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

خفض انتاج سيارات نيسان في الأسواق



واكدت نيسان تراجع مبيعات طراز روج خلال 6 اشهر الماضيين بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأخطرت نيسان الموردين في أواخر الشهر الماضي أنها بصدد تقليص الإنتاج في مصانعها في سميرنا بولاية تينيسي وكانتون بولاية ميسيسيبي، وفقًا لتقرير Automotive News.

وحولت الشركة إنتاج طراز روج من 5 أيام في الأسبوع إلى 4، وهو ما سيستمر حتى نهاية أكتوبر، كما خسر إنتاج فرونتير يومًا واحدًا، لكن هذا سيستمر حتى 31 مارس 2025.