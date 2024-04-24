أخبار مصر: انخفاض سعر القمح المستورد والمكرونة، رقم قياسي لدرجة الحرارة بمصر، خبر سار عن الذهب، وصدمة بسبب إمام عاشور

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو " على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

لم تشهدها مصر من قبل، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 24 - 04 - 2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد حار على السواحل الشمالية الشرقية.

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انخفاضات جديدة تضرب القمح المستورد والمكرونة، وهذه قائمة بمستجدات الأسعار

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدقيق، بالتزامن مع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق.

بأغلبية ساحقة، الشيوخ الأمريكي يقر قانون مساعدات بـ 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.

اليوم، نهاية مهلة إعفاء 70% من غرامات التأخير حال سداد المستحقات على شقق والأراضي

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل نهاية مهلة الاستفادة من تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

الملك فؤاد الثانى يزور تماثيل أجداده بالإسكندرية ومحل حلواني شهير صنع تورتة تتويج والده ملكا (صور)

قام الملك فؤاد الثاني، آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر “أسرة محمد علي”، ونجله الأمير أحمد فؤاد وعدد من أفراد أسرته، بجولة في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية.

حلمي طولان: اختيار التوأم لمنتخب مصر خاطئ، وهذا المدرب كان الأنسب للفراعنة

أكد حلمي طولان نجم الزمالك السابق، أن الدولة المصرية نفسها تعرضت لمزايدات واتهامات كثيرة، وهي الدولة التي قامت بالتضحية كثيرًا وحاربت من أجل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك لديهم مواقف معلنة وأعلنوا منذ اللحظة الأولى الوقوف بجوار الأشقاء في فلسطين.

اليوم، فتح متحف السكة الحديد مجانا للجمهور احتفالا بذكرى تحرير سيناء

تفتح السكك الحديدة، اليوم الأربعاء، متحفها للجمهور مجانًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك فى إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاحتفال بـعيد تحرير سيناء وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

بسبب حرب غزة، الـ FBI يحذر من هجوم إرهابي كبير يماثل ما حدث في كروكوس الروسية

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) كريستوفر راي تزايد قلق السلطات الأمريكية من احتمال وقوع هجوم إرهابي مماثل لـ هجوم كروكوس الذي وقع في ضواحي موسكو.

شبانة: إمام عاشور لن يشارك أمام مازيمبي وأوباما مطلوب في بيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لن يدفع بـ إمام عاشور في لقاء مازيمبي الكونغولي، ويفضل الصبر عليه بعد عودته من الإصابة.

الغلطة بفورة، "سنان سكاكين" بقنا يروي تفاصيل أقدم مهنة أتلفها المنتج الصيني (فيديو)

في إحدى الحارات الضيقة، بمدينة قوص جنوب محافظة قنا، يوجد محل صغير تفوح منه رائحة عبق التاريخ مملوء بالكثير من أدوات مهنة سنان السكاكين التي ترجع إلى الزمن الجميل ومهددة بالانقراض بسبب غزو المنتج الصيني، منها أحجار كبيرة بجوارها راديو قديم يعمل علي أغاني السيدة أم كلثوم، حوض مياه صغير ورجل يرتدي مريلة جلدية قديمة وعلى رقبته يلف حزام طبي، ويضع على رأسه العمامة وبيده آلات الحدادة التي يقوم بسنها على الحجر الذي يقوم بتشغيله من خلال الكهرباء.

بعد أزمة جنازة الفنان صلاح السعدني، تفاصيل مشروع قانون حظر نشر الجنازات والعزاءات

شهدت الأسبوع الحالي، إعلان عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون جديد لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء، وذلك بعد أزمة جنازة الفنان القدير صلاح السعدني.

شوبير عن عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي: المقامات محفوظة

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن اكتمال شفاء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، واقتراب عودته لحراسة مرمى الأهلي، على حساب نجله مصطفى شوبير، الذي تألق بشدة في حماية عرين الأهلي في الفترة الماضية بعد إصابة الشناوي.

التطبيق اليوم، انخفاض أسعار سيارات البيك أب بالأسواق، اعرف السعر الجديد وقيمة التراجع

تراجعت أسعار سيارات البيك أب في السوق المصري، خلال شهر أبريل الجارى، بقيمة مالية تصل إلى 54 ألف جنيه وشملت موديلات 2024، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم الأربعاء 24 أبريل داخل المعارض المصرية.

مخاوف إسرائيلية من إصدار الجنائية الدولية أوامر لاعتقال مسؤولين كبار بينهم نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بوصول رسائل إلى الاحتلال الإسرائيلي، تحذر من احتمالية إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال مسؤولين كبار.

التموين: 2 مليون جنيه غرامة وغلق المخابز لكل من يتلاعب في وزن رغيف الخبز وسعره (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين: "نستهدف جميع أكثر من 3.5 مليون طن قمح محلي هذا العام".

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوريات الأوروبية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي ومختلف الدوريات الأوروبية، إلى جانب الدوري الإفريقي لكرة السلة

أسباب تراجع الذهب داخل الأسواق خلال 48 ساعة، وهذه توقعات الفترة المقبلة

تراجعت أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية بقيمة كبيرة حيث فقد الجرام نحو 160 جنيهًا داخل الأسواق مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري وعلى مدار يومين.

سيناريو هوليودي، سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح على منزل بشمال العراق

أفاد مصدر أمني عراقي بأن 3 أشخاص نفذوا سطوًا مسلحًا على منزل وسط كركوك (شمال البلاد) وسرقوا مبلغًا ماليًّا يقدر بـ60 ألف دولار ومصوغات ذهبية تبلغ قيمتها نحو 38 ألف دولار، وفقا لوكالة "شفق نيوز".

علشان خاطر 5 نخلات، مديرية الزراعة بأسيوط ترفع حالة الطوارئ وتشكل لجنة عاجلة (فيديو)

شكلت الإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط وإدارة مركز أسيوط الزراعية لجنة عاجلة متخصصة لإجراء عملية حقن ل5 نخلات تخص أحد المزارعين بالمحافظة مصابة بالسوسة الحمراء قبل موتها على يد السوسة.

الأرجنتين تلاحق وزيرا إيرانيا متهما بتفجير مركز يهودي، والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقه

أعلنت الأرجنتين أنها طلبت من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزًا يهوديًّا في بوينوس آيرس في 1994.

بطولة شمال إفريقيا للناشئين، منتخب مصر يواجه المغرب للمنافسة على اللقب

بطولة شمال إفريقيا، يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الأربعاء نظيره منتخب المغرب، في الجولة الثالثة وقبل الأخيرة لبطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًّا في الجزائر بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر صاحبة الضيافة.

بعد زيادة سعر البنزين، الأوراق المطلوبة لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي، وهذه شروط التقسيط

يعد الغاز الطبيعي هو الوقود الأوفر للسيارات بعد زيادة أسعار البنزين خلال الفترة الأخيرة اتجه العديد من أصحاب السيارات إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي الذي يحظى بعدة مميزات على خلاف وقود البنزين.

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

الانتخابات الأمريكية، فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وجاء ذلك وفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

اليوم، بيراميدز يسعى للابتعاد بصدارة الدوري على حساب البنك الأهلي

يحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

جرس إنذار قبل الأولمبياد، إلغاء 75% من الرحلات بمطارات فرنسا بسبب إضراب العمال

حذرت المنظمة الرئيسية للشركات الفرنسية في قطاع الطيران من أن إضراب المراقبين الجويين المقرر غدًا الخميس، سيكون له تأثير كبير إذا تم إلغاء ما بين 65 و75% من الرحلات في عدة مطارات.

الكرم العربي أعاق وصولها للعالمية، "بيتزا المنسف" تثير الجدل في الأردن (فيديو)

أثار طرح منتج يحمل اسم "بيتزا المنسف" جدلًا واسعًا بين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى معارضون للفكرة أنها تشوه سمعة المنسف الأردني الذي يعتبر رمزًا للكرم.