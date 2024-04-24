بعد زيادة سعر البنزين، الأوراق المطلوبة لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي، وهذه شروط التقسيط

يعد الغاز الطبيعي هو الوقود الأوفر للسيارات بعد زيادة أسعار البنزين خلال الفترة الأخيرة اتجه العديد من أصحاب السيارات إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي الذي يحظى بعدة مميزات على خلاف وقود البنزين.

ومن أهم هذه المميزات الإسهام بفاعلية في تنفيذ سياسات الحفاظ على البيئة حيث يعمل الغاز الطبيعي على تقليل الانبعاثات الضارة الملوثة للهواء التي تصدر من السيارات والمركبات، وهو ما يؤدي للحفاظ على صحة المواطنين.

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في هذا التقرير توضح " فيتو" التيسيرات التي وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع أصحاب المركبات علي تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي والأوراق اللازمة لذلك وهي كالتالي:

1- صورتان بطاقة رقم قومي سارية.

2- صورتان لرخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد.

3- إيصال مرافق حديث (كهرباء - غاز - مياه) باسم مالك السيارة.

4- استمارة فحص مجانية متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات.



وفي حال رغبة مالك السيارة تقسيط قيمة التجهيزات، يضاف إلى الشروط السابقة ضامن، ويجب أن يكون صلة قرابته بالمتعاقد من الدرجة الأولى، ويشترط أن يقدم صورة من بطاقته الشخصية وإيصال مرافق باسمه.

تيسيرات لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز بدون فوائد

تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتوفير أنظمة سداد مختلفة الهدف منها التيسير على راغبي تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وخاصة بعد زيادة عدد المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي وانتشارها في المحافظات .



طبقت الوزارة آليات من شأنها التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية في إطار الإسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وحددت الوزارة انظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن الي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتي غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيهًا.



وأما في حال التقسيط على سنة تكون بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية و يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيه، أو التقسيط على ١٨ شهرًا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين بدون فوائد.