بسبب حرب غزة، الـ FBI يحذر من هجوم إرهابي كبير يماثل ما حدث في كروكوس الروسية
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) كريستوفر راي تزايد قلق السلطات الأمريكية من احتمال وقوع هجوم إرهابي مماثل لـ هجوم كروكوس الذي وقع في ضواحي موسكو.
وقال راي في مقابلة مع قناة "إن بي سي" التلفزيونية: "نشعر بقلق متزايد من احتمال وقوع هجوم منسق من نوع ما هنا في بلدنا، والذي قد لا يختلف كثيرًا عما شهدته قاعة الحفلات الموسيقية في روسيا قبل بضعة أسابيع، والذي شارك فيه "داعش"".
وأكد أن احتمال وقوع هجوم إرهابي في الولايات المتحدة قد تزايد بشكل مطرد منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ الخريف الماضي، وما زال مرتفعا، خاصة من الأفراد والمجموعات الصغيرة من المتطرفين.
وأضاف أن هناك مخاوف متزايدة في مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن احتمال وقوع هجوم منسق من قبل المنظمات الإرهابية الكبرى في الأماكن العامة، على الرغم من أن السلطات اعتبرت مثل هذا الاحتمال على مدى العقد الماضي "بعيدًا للغاية".
ويذكر أن الهجوم الإرهابي على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو في 22 مارس الماضي أسفر عن مقتل 145 شخصًا.
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