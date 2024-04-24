الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

اليوم، فتح متحف السكة الحديد مجانا للجمهور احتفالا بذكرى تحرير سيناء

متحف السكة الحديد،
متحف السكة الحديد، فيتو

عيد تحرير سيناء، تفتح اليوم الأربعاء،  متحف السكة الحديد للجمهور مجانًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك فى إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاحتفال بـعيد تحرير سيناء وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

ويعد متحف السكة الحديد واحد من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذي تم افتتاحه فى 15 يناير 1933 والذي تم إعادة تطويره وافتتاحه في مارس 2016 ويتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية في مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، وكذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة، كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.

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التوقيت الصيفي

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من غد الخميس الموافق 25 / 4 / 2024.

وأشارت الهيئة إلى أنه عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 1:00 صباحًا على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة.

وتعمل الهيئة القومية للسكك الحديدية على تقديم. أفضل مستوى خدمة للركاب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب وأعمال التطوير التى شهدتها السكك الحديدية خلال الفترة الماضية.

 

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عيد تحرير سيناء متحف السكة الحديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر التوقيت الصيفي
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