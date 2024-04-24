اليوم، نهاية مهلة إعفاء 70% من غرامات التأخير حال سداد المستحقات على شقق والأراضي

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل نهاية مهلة الاستفادة من تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

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وهذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن بدء تسليم الوحدات السكنية لعدد ٤٠ عمارة بمشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة للمواطنين الحاجزين بالمرحلة التاسعة جنوب الحى الرابع بالمدينة.

وأشار جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى تسليم الشقق فى الفترة من ٢٠٢٤/٥/٧ حتى ٢٠٢٤/٥/٢٩.

وفي سياق متصل، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال الطرق، والمرافق، والكهرباء، والزراعة، بمنطقة الامتداد الشرقي ومحور RR بالمدينة، مشددًا على القائمين على المشروعات بضرورة دفع الأعمال الجاري تنفيذها، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المقررة.

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة والسداد بالدولار.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرض تجاري بمساحة 5534 مترًا بسعر 43.7 ألف جنيه السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 939 مترًا بسعر 41390 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض نادي رياضي بمساحة 110880 مترًا بسعر 4525 جنيهًا، وأرض نادي اجتماعي بمساحة 5206 أمتار بسعر 8260 جنيهًا السداد بالدولار.

كما تطرح أرض نادي اجتماعي بمساحة 7195 مترًا بسعر 8260 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض صناعي بمساحة 1115 مترًا بسعر 2340 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض صناعي بمساحة 1115 مترًا بسعر 2340 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري سكني بمساحة 600 متر بسعر 24570 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 51431 مترًا بسعر 24615 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض عمراني متكامل بمساحة 925728 مترًا بسعر 7680 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 33600 متر بسعر 30655 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 4296 مترًا بسعر 94575 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض حصة عينية عمراني مختلط بمساحة 3444 مترًا بسعر 8400 جنيه، وأرض عمراني متكامل بمساحة 243600 متر بسعر 9305 جنيهات.