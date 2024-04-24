التطبيق اليوم، انخفاض أسعار سيارات البيك أب بالأسواق، اعرف السعر الجديد وقيمة التراجع
سيارات البيك أب، تراجعت أسعار سيارات البيك أب في السوق المصري، خلال شهر أبريل الجارى، بقيمة مالية تصل إلى 54 ألف جنيه وشملت موديلات 2024، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم الأربعاء 24 أبريل داخل المعارض المصرية.
تراجع في أسعار سيارات البيك أب
وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لـفوتون، وjmc، بتخفيض أسعار سيارات جي إم سي نصف نقل «البيك أب» موديل 2024، في السوق المصري، وعلى جميع المعارض البيع بالأسعار الرسمية التي أعلنتها الشركة وهي كالتالي:
يصل سعر الفئة الأولى لسيارات JMC “صندوق دون تكييف نحو 749.900 ألف جنيه، بدلًا من 799.900 ألف.
يصل سعر الفئة الثانية جي إم سي صندوق مكيف نحو 769.900 ألف جنيه، بدلا من 819.900 ألف جنيه.
الفئة الثالثة صندوق مكيف نحو 777.400 ألف جنيه
مواصفات محرك سيارات النقل JMC بيك أب
حصلت سيارات النقل JMC بيك أب، على محرك 4 سلندرات 2771 سي سي بقوة 57 حصان وناقل حركة مانيوال 5 سرعات وتصنع السيارة في الصين وتعمل بالدفع الخلفي.
أبعاد سيارات النقل JMC بيك أب
وتأتي بطول كلي 5012 مم وارتفاع كلي 1645 مم وارتفاع السيارة عن الأرض بواقع 185 مم خلوص. وتتميز السيارة بنظام باور ستيرينج وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس وزجاج كهربائي وجنوط مع بلوتووث وفتحات USB وAUX.
وفى ذات السياق استعرض التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، إجمالي مبيعات السيارات البيك أب خلال الفترة من يناير الي نوفمبر 2023.
وحققت سيارات البيك أب مبيعات بلغت 7708 مركبات في عام 2023، وتعتبر مبيعات شاحنات البيك أب في مصر هي الأكثر مبيعًا في فئة الشاحنات والنقل في السوق المصري وتحقق مبيعات هائلة.
ترتيب مبيعات البيك أب بمصر
ونرصد في التقرير التالي إجمالي مبيعات وترتيب سيارات البيك أب في مصر خلال عام 2023 وفقًا لما نشره التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك وهي كالتالي:
1- شيفروليه 5810 مركبات بحصة 75%.
2- تويوتا 1291 مركبة بحصة 17%.
3- جي ام سي 605 سيارات بحصة 8%.
4- جريت وول سيارتين فقط.
ترتيب مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة بمصر
أما مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة الحجم فبلغت 2484 مركبة، وتصدرتها شيفروليه كذلك في أول 11 شهرا من العام الماضي كالتالي:
1- في المركز الأول شاحنات شيفروليه جامبو بعدد 2091 مركبة وحصة 84%.
2- في مركز الثاني شاحنات ميتسوبيشي 371 مركبة بحصة 15%.
3- في المركز الثالث شاحنات هيونداي 22 مركبة وحصة 1%
تحرص مصانع إنتاج السيارات على تقديم التقنيات الحديثة في تصميم شاحنات 2024 لخلق روح التنافس بين صفوف السيارات واختيار السيارة الأكثر تميزًا وكانت سيارات فورد من ضمن السيارات التي تبتكبر لكى تحصل على لقب التميز لذا انتجت سيارات 2024 بأنظمة أمان حادثة تحمي قائدي السيارات من حوادث الطرق.
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