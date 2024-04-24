شوبير عن عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي: المقامات محفوظة

الأهلي، تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن اكتمال شفاء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، واقتراب عودته لحراسة مرمى الأهلي، على حساب نجله مصطفى شوبير، الذي تألق بشدة في حماية عرين الأهلي في الفترة الماضية بعد إصابة الشناوي.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم، أن أى مدرب يكون في منتهى السعادة عندما يكون حارسين كبار، وهو ما يجعله يشعر بالاطمئنان على مركز حراسة المرمى.

وتابع شوبير، هناك حالة من الجدل في وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا، حول من يحرس عرين الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد تعافي محمد الشناوي من الإصابة، وهنا يجب أن يعلم الجميع أن الشناوي هو حارس مصر الأول حاليا والمقامات محفوظة، كما أن مصطفى شوبير أثبت أنه حارس واعد وجدير بحراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر باعتراف أغلب الخبراء.

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واختتم شوبير، تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير في صفوف الفريق الأحمر، هو شيء يسعد الأهلاوية، ويصب في مصلحة منتخب مصر، والأمر لا يستحق كل هذا الجدل وإثارة الفتنة داخل الفريق الأحمر.

الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر أن محمد الشناوي يدخل تدريجيا في التدريبات الجماعية، ولكن لم يتم الدفع به كأساسي أو احتياطي في اللقاء المرتقب أمام مازيمبي الجمعة القادمة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.