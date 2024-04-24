التموين: 2 مليون جنيه غرامة وغلق المخابز لكل من يتلاعب في وزن رغيف الخبز وسعره (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين: "نستهدف جميع أكثر من 3.5 مليون طن قمح محلي هذا العام".

استهلاك مصر من القمح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": استهلاكنا من القمح يصل إلى 20 مليون طن سنويا، بينما الإنتاج المحلي يتراوح ما بين 9.5 إلى 10 ملايين طن".

متوسط الاستهلاك العالمي من القمح

وتابع:" متوسط الاستهلاك العالمي من القمح في حدود 68 كيلو سنويًّا بينما استهلاكنا في المتوسط 3 أضعاف هذا الرقم يصل إلى 180 كيلو للفرد على مدار العام ".

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مخالفة تعريفة الخبز

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية حررت محاضر للمخالفين لتعريفة الخبز الجديدة وتم إحالتهم للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه وغلق المخابز لكل من يتلاعب في وزن رغيف الخبز وسعره.



وأوضح أن هناك 33 مليون مواطن في مصر يتعاملون مع المخابز الحرة أو السياحية.



وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية شن حملات رقابية على المخابز السياحية والأفرنجية لإنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار الجديدة التي تم إعلانها طبقًا للتوجيه الوزاري، والذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي في الأسواق.

وجاءت الأسعار الجديدة للخبز السياحي وفقا لوزن الرغيف، كالآتي:

رغيف 80 جرامًا بسعر 1.5 جنيه

رغيف 40 جراما بسعر 75 قرشًا

رغيف 35 جراما بسعر 1 جنيه

رغيف 25 جراما بسعر 50 قرشًا.