الكرم العربي أعاق وصولها للعالمية، "بيتزا المنسف" تثير الجدل في الأردن (فيديو)

أثار طرح منتج يحمل اسم "بيتزا المنسف" جدلًا واسعًا بين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى معارضون للفكرة أنها تشوه سمعة المنسف الأردني الذي يعتبر رمزًا للكرم.

ومنتج "بيتزا المنسف" يعد استنساخًا لفكرة سابقة قام بها الشاب الأردني زيد سرحان، حققت حينها شهرة كبيرة في الأردن في وقت قصير، ولكنها اندثرت لضعف الإقبال عليها. ومع ذلك، تم إحياؤها مجددًا من قبل أحد المطاعم الأردنية.

تشويه لسمعة المنسف

المؤيدون للفكرة يرون أنها تجربة جديدة وجميلة يجب تطويرها والعمل عليها، لتصبح علامة تجارية مسجلة تمثل الأردنيين على غرار البيتزا الإيطالية.

ويقول نشطاء في مواقع التواصل إن هذه الفكرة لن تنجح كما حدث مع فكرة "المنسف بالكاسة" التي كانت تقدم المنسف على شكل مشروب داخل كوب.

في المقابل يرى المعارضين لـ"بيتزا المنسف" أنها تشوه سمعة المنسف الأردني الذي يعتبر رمزًا للكرم في الأردن.

يشار إلى أن المنسف أُدرج مسبقًا على لائحة التراث الثقافي غير المادي (الحي) لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).