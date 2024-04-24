الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

الكرم العربي أعاق وصولها للعالمية، "بيتزا المنسف" تثير الجدل في الأردن (فيديو)

بيتزا المنسف، فيتو
بيتزا المنسف، فيتو

أثار طرح منتج يحمل اسم "بيتزا المنسف" جدلًا واسعًا بين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى معارضون للفكرة أنها تشوه سمعة المنسف الأردني الذي يعتبر رمزًا للكرم.

ومنتج "بيتزا المنسف" يعد استنساخًا لفكرة سابقة قام بها الشاب الأردني زيد سرحان، حققت حينها شهرة كبيرة في الأردن في وقت قصير، ولكنها اندثرت لضعف الإقبال عليها. ومع ذلك، تم إحياؤها مجددًا من قبل أحد المطاعم الأردنية.

تشويه لسمعة المنسف

المؤيدون للفكرة يرون أنها تجربة جديدة وجميلة يجب تطويرها والعمل عليها، لتصبح علامة تجارية مسجلة تمثل الأردنيين على غرار البيتزا الإيطالية.

ويقول نشطاء في مواقع التواصل إن هذه الفكرة لن تنجح كما حدث مع فكرة "المنسف بالكاسة" التي كانت تقدم المنسف على شكل مشروب داخل كوب.

في المقابل يرى المعارضين لـ"بيتزا المنسف" أنها تشوه سمعة المنسف الأردني الذي يعتبر رمزًا للكرم في الأردن.

يشار إلى أن المنسف أُدرج مسبقًا على لائحة التراث الثقافي غير المادي (الحي) لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بيتزا المنسف مواقع التواصل الاجتماعي الاردنيين الشاب الأردني زيد سرحان البيتزا الايطالية المنسف بالكاسة التراث الثقافي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

ادفع هذا المبلغ شهريا، الكهرباء تعلن خطوات تقسيط تركيب العدادات مسبقة الدفع

انخفاض جديد، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-4-2024

زيادة جديدة في أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسينة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

أخبار مصر: انخفاض سعر القمح المستورد والمكرونة، رقم قياسي لدرجة الحرارة بمصر، خبر سار عن الذهب، وصدمة بسبب إمام عاشور

نقيب الأطباء: الحبس عامين للمعتدي على طبيبة بدمياط

مروان عطية يصدم الأهلي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

أطعمة تساعد على النوم الجيد في عز الحر

الكرم العربي أعاق وصولها للعالمية، "بيتزا المنسف" تثير الجدل في الأردن (فيديو)

سيناريو هوليودي، سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح على منزل بشمال العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

سعر علية الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ماذا حدث لدور العبادة في غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم هجر المسلم أخاه فوق 3 ليالي؟، دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية