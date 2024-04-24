مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوريات الأوروبية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي ومختلف الدوريات الأوروبية، إلى جانب الدوري الإفريقي لكرة السلة

وتستعرض فيتور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في مختلف دوريات العالم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

طلائع الجيش ضد إنبي - الساعة 4:30 مساءً - قناة Ontime sports 2

بيراميدز ضد البنك الأهلي - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 1

فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون ضد بورنموث - الساعة 8:45 مساءً.. beIN Sports HD 5.

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مانشستر يونايتد ضد شيفلد يونايتد - الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 2

كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة 9 مساءً.. beIN Sports HD 3.

إيفرتون ضد ليفربول - الساعة 9 مساءا - beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي بانجي ضد أهلي بنغازي - الساعة 5 مساءً

سيتي أويلرز ضد الأهلي المصري - الساعة 8 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

يوكوهاما مارينوس ضد أولسن هيونداي - الساعة 12 ظهرًا - قناة Bein Sports AFC

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا

أتالانتا ضد فيورنتينا - الساعة 9 مساءً.. AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

موناكو ضد ليل - الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 4.

لوريان ضد باريس سان جيرمان - الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 4.

مارسيليا ضد نيس - الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 6.

مباريات اليوم في كأس الجزائر



شباب بلوزداد x اتحاد العاصمة - 10:00 مساءً - Tv6.chababia

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الريان ضد الأهلي القطري - الساعة 5:30 مساءً - قناة

العربي ضد المرخية - الساعة 5:30 مساءً

الشمال ضد السد القطري - الساعة 5:30 مساءً

معيدز ضد قطر - الساعة 5:30 مساءً

الوكرة ضد الغرافة - الساعة 5:30 مساءً

أم صلال ضد الدحيل - الساعة 5:30 مساءً