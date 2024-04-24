اليوم، بيراميدز يسعى للابتعاد بصدارة الدوري على حساب البنك الأهلي

يحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

ويسعي فريق بيراميدز الي تحقيق الفوز لاأكيد صدارته علي قمة الدوري المصري في الوقت الذي يأمل البنك الأهلي اغتنام الفرصة واقتناص ثلاث نقاط تنقله الي الترتيب الثاني عشر مع الزمالك

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واختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته مساء أمس على استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات حماسا شديدا بين اللاعبين لإثبات أنفسهم، ما اضطر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لإيقاف التدريب أكثر من مرة بسبب حالة الحماس الشديدة بين اللاعبين وخوفا من الإصابات.

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يذكر أن بيراميدز يعتلي قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٢ نقطة ويسعى لمواصلة انتصاراته والابتعاد بقمة الدوري.

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 10 أهداف.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز ال15 برصيد 18 نقطة

وتذاع مباراة بيراميدز والبنك الأهلي على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري

قائمة بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمود مرعي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - إسلام عيسى

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 10 أهداف.

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالجولة 18 بالدوري المصري بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر.

ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، التى من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغانى.

ترتيب الدوري المصري الممتاز



ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم تأجيل مباراته أمام الزمالك في الجولة الـ18 الماضية بسبب ارتباط الزمالك بمباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.



1- بيراميدز 32 نقطة

2- زد اف سي 30 نقطة

3-إنبي 29 نقطة

4- الاتحاد السكندري 29 نقطة

5-المصري البورسعيدي 28 نقطة

6- مودرن فيوتشر 25 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8-سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- طلائع الجيش 24 نقطة

10- سموحة 22 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14-الإسماعيلي 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقاط

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

وفاز فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف فريق بيراميدز الأول بعد ضغط من رمضان صبحي على دفاع المقاولون ومر بالكرة داخل منطقة الجزاء ومررها ليقابلها وليد الكرتي ويسدد الكرة لتهز الشباك في الدقيقة 8.

واحرز فيستون مايلي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

الكرتي رجل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

واختير المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وقدم اللاعب المغربي مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط الهامة والتي واصل بها بيراميدز تربعه على قمة الدوري بعدما رفع رصيده إلى ٣٢ نقطة.

وعاد المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز للدوري المصري، للتهديف مرة أخرى بمرمى المقاولون العرب بعد صيام دام 11 شهرا.

وسجل وليد الكرتي، هدفه رقم 14 بقميص بيراميدز منذ انضمامه قادما من الوداد المغربي، في صفقة انتقال حر، في صيف 2021.

وأحرز الكرتي أول أهدافه بالدوري المصري هذا الموسم لينهي صياما دام 11 شهرا فلم يحرز أهداف منذ هدفه في لقاء غزل المحلة يوم 21 مايو 2023.