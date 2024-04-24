الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسة

بعد أزمة جنازة الفنان صلاح السعدني، تفاصيل مشروع قانون حظر نشر الجنازات والعزاءات

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت الأسبوع الحالي، إعلان عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون جديد لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء، وذلك بعد أزمة جنازة الفنان القدير صلاح السعدني. 

 

وجاءت تفاصيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب، بإضافة فقرة للمادة (88) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء. 

ومن جانبها ترصد فيتو، خطوات وإجراءات مناقشة ذلك الاقتراح بمجلس النواب، حيث من المقرر إحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لمناقشته كاقتراح برلماني، وحال الموافقة عليه يتم إعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، الذي بدوره سيقوم بإحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وعرضه على المجلس، ليتم مناقشته بالجلسة العامة وأخذ الرأي النهائي بشأنه.

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معاقبة من ينشر صور أو يبث وقائع جنازات

 وتضمن المقترح، النص على معاقبة من ينشر صور أو يبث وقائع جنازات وعزاءات إذا كان ذلك من شأنه تكدير السلم العام، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

 

ونص التعديل على مضاعفة تلك العقوبة حال نشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتنص المادة 88 من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 

 

واقترح النائب إضافة الفقرة التالية:

في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفى السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث علي وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين. 

 

المذكرة الإيضاحية

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل فإن الحق في الخصوصية يعني أنه  "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه".

وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.

فإذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئولين إلا أن هذا الحق ليس مطلقا ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية. 

كما أن هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن.

جدير بالذكر أنه أثناء تشييع جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، حدثت مشادة بين نجل الفنان الراحل، أحمد السعدني، وبعض المصورين، بسبب محاولات التصوير أثناء مراسم تشييع الجنازة، وهو ما أثار حالة من الغضب بين الجانبين. 

 

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