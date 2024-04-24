مخاوف إسرائيلية من إصدار الجنائية الدولية أوامر لاعتقال مسؤولين كبار بينهم نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بوصول رسائل إلى الاحتلال الإسرائيلي، تحذر من احتمالية إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال مسؤولين كبار.

أوامر اعتقال مسؤولين كبار فى إسرائيل

وحسب قناة "12" الإسرائيلية، وصلت إسرائيل رسائل تشير لتزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال مسؤولين كبار.

وأشارت القناة، إلى سيطرة مخاوف أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء، من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين كبار بينهم بنيامين نتنياهو.

تسليم ملف حول جرائم إسرائيل لـ الجنائية الدولية

وفى 20 مارس الماضى، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن تحالفًا دوليًّا، قدم ملفًا قانونيًّا شاملًا مشتركًا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

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وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين عصام عاروري، خلال المؤتمر عقد وقتها، في مقر الهيئة بمدينة رام الله: إن فريق في مدينة لاهاي الهولندية قام تقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة.

إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

وكان ممثل دولة نيكاراجوا، قال خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية يوم 11 أبريل الجاري: إن إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأضاف ممثل نيكاراجوا : "ملتزمون بمنع الإبادة الجماعية في غزة عبر وقف تسليح إسرائيل. ويجب منع إرسال الأسلحة لإسرائيل، ووقف انتهاك القانون الدولي".

وتابع: "إسرائيل لم تنفذ أمر المحكمة، والأسلحة المرسلة لها يجب أن تتوقف ونعتقد أن وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أمر إيجابي".