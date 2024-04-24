أسباب تراجع الذهب داخل الأسواق خلال 48 ساعة، وهذه توقعات الفترة المقبلة

تراجعت أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية بقيمة كبيرة حيث فقد الجرام نحو 160 جنيهًا داخل الأسواق مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري وعلى مدار يومين.

وكانت أسعار الذهب المحلية لعيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا في السوق المصري حيث وصلت خلال تعاملات أمس الثلاثاء 3100 جنيه.

وأرجعت وزارة التموين سبب تراجع الأسعار إلى هبوط الأسعار العالمية وتوافر النقد من أموال وصفقة رأس الحكمة الأمر الذي انعكس على سعر الذهب بصورة إيجابية.

صفقة رأس الحكمة ودورها في خفض الاسعار

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون صناعة الذهب، وعضو شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك توقعات انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد إحداث توافر بالشكل المطلوب النقد الأجنبي من صفقة راس الحكمة، وتراجع الأسعار العالمية.

Advertisements

ولفت إلى أن أسعار الذهب العالمية تراجعت بقيمة 90 دولارًا أمس إلى 2300 دولار بعد أن كانت تقترب من 2400 دولار وهو منعكس على السعر المحلي.

ووفقًا لمعلن رسميًّا من رئيس الوزراء، فإن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.

الأسعار العالمية للذهب في البورصة

وانخفضت أسعار الذهب أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 2304.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:36 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولار للأونصة.

وانخفض الذهب أكثر من 2% في الجلسة السابقة، مسجلا أكبر انخفاض خلال اليوم في أكثر من عام، بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للرد في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو،

وتراجع صناع السياسات، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

وتترقب الأسواق أيضًا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، لاستنباط مزيد من الدلائل عن مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.31 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2% إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 1007.58 دولار.