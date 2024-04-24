الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

شبانة: إمام عاشور لن يشارك أمام مازيمبي وأوباما مطلوب في بيراميدز

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

إمام عاشور، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لن يدفع بـ إمام عاشور في لقاء مازيمبي الكونغولي، ويفضل الصبر عليه بعد عودته من الإصابة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الخطيب قرر تأجيل اجتماع مع كولر ولجنة التخطيط لحسم ملف الصفقات، وهناك ثنائي زد محمد اسماعيل ومصطفى العش ضمن الترشيحات لتدعيم الدفاع، وزين الدين بلعيد قريب من الانضمام للأهلي".

وأضاف، أن يوسف أوباما من اللاعبين المطلوبين في نادي بيراميدز، خصوصا في ظل تأجيل تجديد عقده، مع وجود أكثر من لاعب في مركزه داخل الزمالك حاليًّا.

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خالد بوطيب يطلب فلوسه

وواصل: "خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق الذي أصبح أزمة كبيرة بسبب الغرامة المفروضة لصالحه، طلب الحصول على "فلوسه كاش"، ويرفض تقسيط الأموال حتى الآن رغم المفاوضات التي يجريها معه عمرو أدهم عضو المجلس".

يوسف أوباما، فيتو

انتشر عدد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بطلب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.

وأكدت التقارير المنتشرة أن أمام عاشور طلب فسخ التعاقد بالتراضي مع النادي الأهلي بعد تمسك الإدارة به وعدم الرحيل عن الفريق الأحمر.

وعلى الرغم من نفي فريق التعاون السعودي دخول في مفاوضات سرية أو جادة مع إمام عاشور لكن أشارت التقارير إلى أن اللاعب يتلقى عروضًا أخرى من فريق بالدوري السعودي.

 

رد النادي الأهلي 

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن كل ما يقال حاليًّا غير صحيح بالمرة فلا يوجد عروض سعودية وصلت للنادي أو اللاعب.

وأوضح المصدر أن هناك شركات تسويق تسعى للتعاقد مع إمام عاشور من خلال تحضير عروض من الدوري السعودي ولكن لم تكن هناك أي مفاوضات جدية أو عروض رسمية حتى الآن.

 

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية حقيقة رغبة نادي التعاون في التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء تفيد  بتفاوض نادي التعاون السعودي مع الثنائي إمام عاشور وزيزو لضمهما إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

 

حقيقة رغبة التعاون بالتعاقد مع إمام عاشور وزيزو 

ووفقا لما نشرته صحيفة الرياضية السعودية على لسان مصدر مسؤول في نادي التعاون، فإن نادي التعاون ليس لديه نية بالتعاقد مع أي لاعب مصري خلال الفترة المقبلة.

وتابع:" نادي التعاون لا يعلم أسباب تداول اسم النادي في مصر عندما يراد تسويق لاعب أو مدرب.

وأتم المصدر حديثه مع الصحيفة موجهًا رسالة إلى جمهور التعاون، قائلًا:" الموسم لم ينتهِ بعد، ومتبقٍ سبعة مواجهات تعد مهمة لنا، وننافس على مراكز متقدمة، وسندخل فيها كمباريات الكؤوس، ونتمنى منكم دعمنا".

ويحتل نادي التعاون المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي الممتاز “روشن”، برصيد 48 نقطة.

 

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي 

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي. 

 

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

 

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إمام عاشور مارسيل كولر مازيمبي الكونغولي الخطيب يوسف أوباما خالد بوطيب الأهلي

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