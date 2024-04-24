الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

علشان خاطر 5 نخلات، مديرية الزراعة بأسيوط ترفع حالة الطوارئ وتشكل لجنة عاجلة (فيديو)

لجنة إنقاذ النخيل
لجنة إنقاذ النخيل بمحافظة أسيوط، فيتو

شكلت الإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط وإدارة مركز أسيوط الزراعية لجنة عاجلة متخصصة لإجراء عملية حقن ل5 نخلات تخص أحد المزارعين بالمحافظة مصابة بالسوسة الحمراء قبل موتها على يد السوسة.


يأتي ذلك في إطار على توجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير  واللواء عصام سعد محافظ أسيوط لعلاج ومكافحة النباتات والزراعات من الآفات الضارة.

لجنة مكافحة الآفات 


تشكلت اللجنة بمتابعة الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور أحمد محمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعه بأسيوط. 

 

الحقن الهيدروليكى لسوسة النخيل

 

انتقلت اللجنة تحت إشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة  لإجراء وحضور عملية الحقن وعلاج النخلات المصابة بالسوسة الحمراء وذلك باستخدام جهاز الحقن الهيدروليكى لسوسة النخيل للقضاء عليها قبل تمكنها من النخلة وموتها.

إصابة 5 نخلات بالسوسة الحمراء 


وأكدت اللجنة إنه بمجرد ورود شكوى من المزارع أحمد محمد رشوان مقيم مركز أسيوط ناحية قرية بهيج بحوض الجزيرة 16 من إصابة 5 نخلات لديه بالسوسة الحمراء تم التأكد من الإصابة من خلال الكشف والفحص الدقيق للأعراض التي طرأت على النخيل.

 

وقامت اللجنة على الفور بتوفير العلاج من الادارة المركزية لمكافحة الآفات وتم التعامل مع الإصابة بإستخدام جهاز الحقن الهيدوليكى لسوسة النخيل واستخدام المبيد الموصى به من وزارة الزراعة والمتوفر بالإدارة الزراعية للقضاء على السوسة الحمراء.


شارك في عملية الحقن المهندس محمد حسنى رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بمركز أسيوط 
وبحضور الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية والمهندس ماجد طلعت حبيب المهندس بإدارة المكافحة البستانية بالمديرية.  كما حضر عملية الحقن والعلاج المزارع بشخصه واطمأن على مستقبل نخلاته الخمس.

 

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تعتبر سوسة النخيل الحمراء من أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم النخيل بعدد من الدول ومنها مصر والمملكة العربية السعودية  والهند (الموطن الأصلي)، باكستان، والبحريه والكويت ودول أخرى غيرها. وتم اكتشاف أول إصابة بها في السعودية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية في بداية عام 1987 م. ثم انتشرت بعد ذلك في المناطق المختلفة وأصبحت أخطر آفة تهدد النخيل وكذلك في دول الخليج العربي الأخرى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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تهاجم سوسة النخيل الحمراء النخيل في جميع الأعمار ولكنها تفضل الذي يقل عمره عن 20 سنة حيث أن جذع النخلة يكون غض وسهل الأختراق. وأخطر الأصابات التي تكون في قلب النخلة حيث يتجدد جريد النخلة ويصعب اكتشافها مبكرا وخاصة في الأشجار العالية، وتعتبر هذه السوسة العدو الخفي لأنها لا تصيب إلا شجرة النخيل حيث تقضي جميع نمو أطوارها داخل جذع الشجرة، والضرر الحقيقي الذي تحدثه هذه الآفة للنخلة هو موت النخلة المصابة.

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