الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

انخفاضات جديدة تضرب القمح المستورد والمكرونة، وهذه قائمة بمستجدات الأسعار

أسعار القمح والدقيق
أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدقيق، بالتزامن مع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق.

 

انخفاضات جديدة في أسعار القمح المستورد والمكرونة

كما شهدت الأسواق انخفاضات جديدة في أسعار القمح المستورد تراوحت ما بين 200 جنيه و400 جنيه في الطن، كما انخفضت أسعار المكرونة انخفاضات طفيفة.

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

أحدث أسعار الدقيق والقمح والمكرونة في الأسواق بعد الانخفاضات

فما هي أحدث أسعار الدقيق في الأسواق بعد الانخفاضات، وأيضًا ما هي أبرز التحركات السعرية للقمح والمكرونة؟

 

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق

للإجابة عن هذه الأسئلة؛ «فيتو» تستعرض أسعار القمح المستورد، سعر القمح المحلي، سعر طن الدقيق، أسعار كيلو الدقيق، أسعار المكرونة المعبأ، سعر المكرونة السائبة، في الأسواق، في السطور الآتية:

 

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

 وانخفضت أسعار القمح المستورد في الأسواق، انخفاضات تراوحت ما بين 200 جنيه إلى 400 جنيه مقارنة بسعره السابق، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 11900 جنيه للطن، قمح روسي 12.5% بسعر 12 ألف جنيه للطن، قمح أوكراني 11.5% نحو 11700 جنيه للطن.

 

ارتفاع سعر القمح محلي بنحو 974 جنيهًا في الطن

وارتفع سعر القمح محلي بنحو 974 جنيهًا في الطن مقارنة بسعره السابق وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. إذ بلغ متوسط سعر القمح المحلي نحو 13019 جنيهًا للطن، وتراوحت أسعار طن القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 17500 جنيه.

Advertisements

انخفاض أسعار القمح المحلي في أسواق التجزئة

بينما انخفض سعر القمح المحلي في أسواق التجزئة انخفاضًا طفيفًا بنحو 11 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعره السابق وفقًا للبوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر القمح المحلي نحو 22.9 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار كيلو القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

أسعار الدقيق في الأسواق

أما أسعار الدقيق في الأسواق، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15 ألف جنيه للطن، دقيق مستخرج 27 نحو 15300 جنيه للطن.

 

انخفاض طفيف في أسعار الدقيق المعبأ في الأسواق 

وانخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ انخفاضًا قدره 29 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر الدقيق المعبأ نحو 27.4 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الدقيق المعبأ من 18.5 جنيه إلى 35 جنيهًا.

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار المكرونة المعبأة في الأسواق

بينما انخفضت أسعار المكرونة «إحدى الصناعات الغذائية المصنوعة من الدقيق» وفقًا للبوابة الحكومية، إذ انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأة بنحو 31 قرشًا عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر مكرونة معبأة نحو 31.7 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار المكرونة المعبأة من 23 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

 

أسعار المكرونة المصرية في الأسواق

فيما انخفضت أسعار المكرونة المصرية بنحو 51 قرشًا عن سعرها السابق، بلغ متوسط سعر مكرونة المصرية نحو 30.3 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار مكرونة المصرية من 14 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للكيلو.

 

انخفاض أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

وانخفضت أسعار مكرونة سائبة بنحو 4 قروش مقارنة بسعرها السابق وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر المكرونة السائبة نحو 28 جنيهًا، وتراوح سعر مكرونة سائبة من 20 جنيهًا إلى 36 جنيهًا للكيلو.

txt

أسعار المكرونة تنخفض 26% في الأسواق تنفيذًا لمبادرة خفض الأسعار

txt

انخفاض جديد في سعر الدقيق مع تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار القمح أسعار القمح المستورد سعر القمح المحلي سعر طن الدقيق أسعار كيلو الدقيق أسعار المكرونة المعبأ سعر المكرونة السائبة اسعار الدقيق اسعار السلع أسعار القمح والدقيق أسعار المكرونة الدقيق والقمح القمح المحلي القمح المستورد خفض أسعار السلع سعر الدقيق سعر القمح سعر المكرونة سعر دقيق سعر مكرونة

مواد متعلقة

أبرزها القمح والزيت والسكر، وزير التموين: وضعنا خططا حقيقية لتوفير السلع

شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب تتفقان على أسعار الدقيق الحر

تبدأ من 22 جنيهًا، تعرف على سعر كيلو المكرونة اليوم في الأسواق

انخفاض جديد في سعر الدقيق مع تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي

أسعار الدقيق والخبز في الأسواق.. الطن يبدأ من 15 ألفا و500 جنيه.. ومدبولي يؤكد: تخفيض سعر الخبز الحر بدءا من الأحد المقبل

غرفة الحبوب: انخفاض سعر طن الدقيق بنسبة 35%
ads

الأكثر قراءة

حلمي طولان: اختيار التوأم لمنتخب مصر خاطئ، وهذا المدرب كان الأنسب للفراعنة

الملك فؤاد الثانى يزور تماثيل أجداده بالإسكندرية وحلواني شهير صنع تورتة تتويج والده ملكا على مصر (صور)

الأرصاد تحذر من ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة اليوم، والقاهرة تسجل 41 درجة في الظل

بطولة شمال إفريقيا للناشئين، منتخب مصر يواجه المغرب للمنافسة على اللقب

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

بأغلبية ساحقة، الشيوخ الأمريكي يقر قانون مساعدات بـ 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا

اليوم، فصل جديد في محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع بعد استدراجه لإقامة علاقة غير مشروعة

أبو مسلم: الأهلي أبلغ وكيل موديست برحيله ومصطفى شوبير الحارس الأول للأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

سيناريو هوليودي، سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح على منزل بشمال العراق

جرس إنذار قبل الأولمبياد، إلغاء 75% من الرحلات بمطارات فرنسا بسبب إضراب العمال

سابقة هي الأولى من نوعها، مدمن يقدم شكوى ضد تاجر مخدرات بتهمة النصب عليه

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

فجرتها المصرية نعمت شفيق.. طوفان غضب ضد حرب غزة في الجامعات الأمريكية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية