انخفاضات جديدة تضرب القمح المستورد والمكرونة، وهذه قائمة بمستجدات الأسعار

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدقيق، بالتزامن مع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق.

انخفاضات جديدة في أسعار القمح المستورد والمكرونة

كما شهدت الأسواق انخفاضات جديدة في أسعار القمح المستورد تراوحت ما بين 200 جنيه و400 جنيه في الطن، كما انخفضت أسعار المكرونة انخفاضات طفيفة.

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

أحدث أسعار الدقيق والقمح والمكرونة في الأسواق بعد الانخفاضات

فما هي أحدث أسعار الدقيق في الأسواق بعد الانخفاضات، وأيضًا ما هي أبرز التحركات السعرية للقمح والمكرونة؟

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق

للإجابة عن هذه الأسئلة؛ «فيتو» تستعرض أسعار القمح المستورد، سعر القمح المحلي، سعر طن الدقيق، أسعار كيلو الدقيق، أسعار المكرونة المعبأ، سعر المكرونة السائبة، في الأسواق، في السطور الآتية:

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق

وانخفضت أسعار القمح المستورد في الأسواق، انخفاضات تراوحت ما بين 200 جنيه إلى 400 جنيه مقارنة بسعره السابق، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 11900 جنيه للطن، قمح روسي 12.5% بسعر 12 ألف جنيه للطن، قمح أوكراني 11.5% نحو 11700 جنيه للطن.

ارتفاع سعر القمح محلي بنحو 974 جنيهًا في الطن

وارتفع سعر القمح محلي بنحو 974 جنيهًا في الطن مقارنة بسعره السابق وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. إذ بلغ متوسط سعر القمح المحلي نحو 13019 جنيهًا للطن، وتراوحت أسعار طن القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 17500 جنيه.

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انخفاض أسعار القمح المحلي في أسواق التجزئة

بينما انخفض سعر القمح المحلي في أسواق التجزئة انخفاضًا طفيفًا بنحو 11 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعره السابق وفقًا للبوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر القمح المحلي نحو 22.9 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار كيلو القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

أسعار الدقيق في الأسواق

أما أسعار الدقيق في الأسواق، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15 ألف جنيه للطن، دقيق مستخرج 27 نحو 15300 جنيه للطن.

انخفاض طفيف في أسعار الدقيق المعبأ في الأسواق

وانخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ انخفاضًا قدره 29 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر الدقيق المعبأ نحو 27.4 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الدقيق المعبأ من 18.5 جنيه إلى 35 جنيهًا.

أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار المكرونة المعبأة في الأسواق

بينما انخفضت أسعار المكرونة «إحدى الصناعات الغذائية المصنوعة من الدقيق» وفقًا للبوابة الحكومية، إذ انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأة بنحو 31 قرشًا عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر مكرونة معبأة نحو 31.7 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار المكرونة المعبأة من 23 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

أسعار المكرونة المصرية في الأسواق

فيما انخفضت أسعار المكرونة المصرية بنحو 51 قرشًا عن سعرها السابق، بلغ متوسط سعر مكرونة المصرية نحو 30.3 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار مكرونة المصرية من 14 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

وانخفضت أسعار مكرونة سائبة بنحو 4 قروش مقارنة بسعرها السابق وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر المكرونة السائبة نحو 28 جنيهًا، وتراوح سعر مكرونة سائبة من 20 جنيهًا إلى 36 جنيهًا للكيلو.