الملك فؤاد الثانى يزور تماثيل أجداده بالإسكندرية وحلواني شهير صنع تورتة تتويج والده ملكا على مصر (صور)

قام الملك فؤاد الثاني، آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر “أسرة محمد علي”، ونجله الأمير أحمد فؤاد وعدد من أفراد أسرته، بجولة في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية،

الملك فؤاد في حلواني ديليس صاحب تورته تتويج والده

واختتم جولته في حلواني ديليس الشهير الذي شهد صنع تورتة تتويج الملك فاروق والده ملكًا على مصر وكذلك صنع تورته زفافه على الملكة فريدة وقام بتصنيعها الحلواني اليوناني موستاكس صاحب ديليس.

برنامج زيارة الملك فؤاد ونجله

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وأعدت هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة اللواء هشام لطفي، وبالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية برنامج لزيارة الملك فؤاد، والذي تضمن زيارته لتماثيل إسماعيل باشا الموجود بجوار المطافئ، في محطة مصر، ومحمد على باشا، الموجود في منطقة المنشية وسط الإسكندرية، كما التقط صورا تذكارية مع تماثيل أجداده أثناء الزيارة، وعدد من المواقع الأثرية والمتاحف.

كما يزور المقصورة الملكية في إستاد الاسكندرية، والصوبة الملكية في المنتزة، ومن المقرر أن يزور قلعة قايتباي وكوم الشقافة وعمود السوارى ومتحف المجوهرات الملكية وقصر رأس التين.