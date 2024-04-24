جرس إنذار قبل الأولمبياد، إلغاء 75% من الرحلات بمطارات فرنسا بسبب إضراب العمال

الرحلات الجوية، حذرت المنظمة الرئيسية للشركات الفرنسية في قطاع الطيران من أن إضراب المراقبين الجويين المقرر غدًا الخميس، سيكون له تأثير كبير إذا تم إلغاء ما بين 65 و75% من الرحلات في عدة مطارات.

ويخطط مراقبو الحركة الجوية في فرنسا للإضراب غدا الخميس 25 أبريل، بعد انهيار المفاوضات بشأن زيادة الرواتب وإجراءات أخرى ضمن إصلاح مخطط له لنظام مراقبة الملاحة الجوية في البلاد.

ومن المتوقع أن يشل الإضراب الذي سيقوم به مراقبو الملاحة الجوية 75% من الرحلات الجوية في مطار باريس أورلي وحوالي 65%من الرحلات في مطار باريس شارل ديجول.

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وحذر رئيس المنظمة الرئيسية التي تجمع الشركات في القطاع الجوي باسكال دي إيزاجيري، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، من أن "إضراب مراقبي الملاحة الجوية غدا الخميس سيكون حركة تتم متابعتها نن كثب".

كما أكد أنه “من الممكن إلغاء 75% من الرحلات الجوية في مطار باريس أورلي و65% في مطار شارل ديجول، كما أنه من المقرر أيضا أن تتأثر المطارات الإقليمية بشدة”، موضحا أن ذلك "سيكون له تأثير كبير".

وقال مسؤول في نقابة مراقبي الملاحة الجوية، إنه "علاوة على عمليات الإلغاء، من المتوقع حدوث تأخيرات كبيرة".

وصرحت "SNCTA"، التي تمثل أكثر من 60% من مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا، للصحافة الفرنسية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها تتوقع "إقبالا قياسيا وواسعا للإضراب".

وأثار هذا الإجراء مخاوف جديدة بشأن خطر الإضرابات خلال دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها باريس أواخر يوليو حيث من المتوقع وصول مئات الآلاف من الزوار.