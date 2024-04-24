لم تشهدها مصر من قبل، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 24 - 04 - 2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد حار على السواحل الشمالية الشرقية.

وتتجاوز درجات الحرارة الأربعينات فى بعض المدن لأول مرة فى ربيع 2024

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى الليل والصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

وأشارت إلى أنه لأول مرة خلال ربيع 2024 من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء 41 درجة مئوية فى الظل بينما جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 41



العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 41



6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 40



بنها: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 41



الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37



العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36



مطروح: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 23



سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19 و درجة الحرارة العظمى 36



كاترين: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30



نخل: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 37



بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31



الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 41



الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40



السويس:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41



شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37



الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36



الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 41



بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 42



المنيا: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارةالعظمى 42



أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 43



سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 43



الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 42



أسوان: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 42



أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 42

تتأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.