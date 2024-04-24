الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

بأغلبية ساحقة، الشيوخ الأمريكي يقر قانون مساعدات بـ 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.


 وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونًا.

وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتًا مؤيدًا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

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وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونجرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.


وقال بيسكوف إنه كان من المتوقع هذا القرار وكان سهلًا التنبؤ به، والقرار سوف يجلب الثراء للولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر "تليجرام"، إن "تقديم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيفاقم الأزمات العالمية. 

المساعدة العسكرية لنظام كييف هي دعم مباشر للأنشطة الإرهابية. والمساعدة لتايوان، تدخل في الشؤون الداخلية للصين. وفي إسرائيل هي طريق مباشر نحو تدهور غير مسبوق للوضع في المنطقة".

 

ترحيب أوكراني بالمساعدات الأمريكية واستنكار روسي

ورحب الرئيس الأوكراني  فلاديمير زيلينسكي بموافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة المساعدات لأوكرانيا، والتي تبلغ قيمتها 61 مليار دولار أمريكي.

 

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