الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

الأرجنتين تلاحق وزيرا إيرانيا متهما بتفجير مركز يهودي، والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقه

وزير الداخلية الإيراني
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، فيتو

أعلنت  الأرجنتين  أنها طلبت من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزًا يهوديًّا في بوينوس آيرس في 1994.

وقالت الوزارة إنَّ وحيدي هو حاليًّا في عداد وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا وقد أصدر الإنتربول، بناء على طلب الأرجنتين، نشرة حمراء بحقّه.

وأضافت أنَّ الأرجنتين طلبت أيضًا من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه.


وأسفر الهجوم على مركز يهودي في بوينس آيرس في 18 يولي عام 1994 عن مقتل 85 شخصًا وإصابة 300 آخرين.

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واسم أحمد وحيدي، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، موجود على الموقع الرسمي للشرطة الدولية (الإنتربول) منذ عام 2007، إلى جانب أسماء مثل محسن رضائي وعلي فلاحيان، المطلوبين في قضية تفجير الجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية (AMIA)، في الأرجنتين.

وفي عام 2021 حينما قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أسماء الوزراء المرشحين في حكومته ومن بينهم وحيدي، أدانت بيونس آيرس الخطوة وحذرت من خطورتها.

وأحمد وحيدي، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، حاصل على درجة الدكتوراه في الدفاع الاستراتيجي من جامعة الإمام الصادق ورئيس جامعة الدفاع الوطني العليا.

وكان يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة محمود أحمدي نجاد، ورئيس لجنة الدفاع السياسي في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

 

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الأرجنتين وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بوينوس باكستان سريلانكا

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