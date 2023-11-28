أخبار مصر: عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية، عطل مفاجئ يضرب خدمة الطوارئ بإسرائيل، تمرد بجيش الاحتلال، صور غزة بعد الدمار

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: تم الإنعام علي بالجنسية العظيمة (فيديو)

أعلن الإعلامي عمرو أديب، على الهواء، حصوله على الجنسية السعودية، إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية.

تعطل الاتصال بخطوط الطوارئ في إسرائيل بشكل مفاجئ

أعلنت شرطة إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تعطل خطوط الطوارئ في البلاد وأنها لا تعمل بسبب "خطأ مؤقت" غير معلوم في الخدمة.

كيف جعل القصف الإسرائيلي غزة مثل سطح القمر، صور جوية لرويترز تكشف ما حدث

أظهرت صور التقطتها وكالة "رويترز" بطائرات مسيرة، حلقت فوق غزة قبل وبعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، منطقة حضرية مزدحمة حيث يلعب الأطفال ويمارس الناس حياتهم الطبيعية ثم مشهدًا غريبًا لمبانٍ متداعية وتلال من الركام، وكأنه على سطح القمر.

إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء 10 رهائن إضافيين لإطلاق سراحهم اليوم

أعلن راديو الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين تحتجزهم حركة (حماس) في غزة ومن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق هدنة ممتد مع الحركة.

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بايدن يؤكد: حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيقه.

الأهلي مجبر، ضياء السيد يوضح رأيه بصراحة في انتقال فتوح وعمر كمال لصفوف الأحمر

كشف ضياء السيد نجم الأهلي السابق، موقفه من انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وكذلك عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر.

كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، قصة الفيديو المؤثر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي

مئات المشاركات والتعليقات حصدها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروه أنه لكلبٍ يدفن صغاره بعد مقتلهم جراء القصف الإسرائيلي في غزة.

طارق عبد العزيز في آخر ظهور إعلامي: رفضت مسلسل يسيء للأزهر ومكالمة من عادل إمام أنقذتني

قال الفنان طارق عبد العزيز أثناء استضافته ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي وذلك في آخر لقاء تلفزيوني له قبل وفاته: "أستاذ عادل إمام كلمني علشان شغل وكنت مضايق جدًّا ساعتها لأني مش محقق حاجة وكنت قاعد سنتين من غير تمثيل".

الأطباء خيروني بين شيئين، طارق عبد العزيز يكشف تفاصيل مرضه في آخر لقاء تلفزيوني

كشف الفنان الراحل طارق عبد العزيز في آخر لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي عمرو الليثي قبل وفاته عن كواليس مرضه وتركيب دعامات في قلبه.

الجيش الإسرائيلي يطرد قائد كتيبة قتالية ونائبه فرت قواتهما من أمام عناصر القسام

طرد الجيش الإسرائيلي قائد كتيبة قتالية ونائبه، إثر تراجعهما أمام مكمن لمقاتلي كتائب القسام خلال المعارك البرية شمال قطاع غزة، قبل دخول الهدنة المؤقتة، حيز التنفيذ، وفق ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

فرقة تابعة لجيش الاحتلال تعلن التمرد بعد طرد القائد ونائبه

مع دخول الحرب الدامية على قطاع غزة يومها الـ 53، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يواجه لأول مرة بلبلة غير مسبوقة في صفوفه.

ميدياما الغاني يحسم جدل انتقال مهاجمه لصفوف الأهلي ويتحدث عن سعر اللاعب

حسم توني أوبين رئيس نادي ميدياما الغاني منافس الأهلي في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الجدل حول حقيقة ما تردد عن دخول الأهلي في مفاوضات مع مهاجم الفريق الغاني جوناثان سوا، وقرب انتقال اللاعب للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

رئيس النواب الأمريكي يضع شرطا لدعم أوكرانيا ماليا

وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مساعدة أوكرانيا بأنها أولوية بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، لكنه شدد على ضرورة تخصيص أموال إضافية لسياسة الحدود الأمريكية.

اكتشاف "مفاجأة" داخل جمجمة رجل فيتنامي يعاني من صداع وفقدان بصر

في حالة طبية غريبة بطلها رجل فيتنامي شعر بألم حاد في رأسه لمدة شهور وفقدانه للبصر تدريجيا، اكتشف الأطباء وجود جسم غريب في جمجمته.

جوجل تعلن حذف ملايين الحسابات على Gmail خلال ساعات وتكشف السبب

إذا كان لديك حساب بريد إلكتروني تابع لجوجل ولم تقم بتسجيل الدخول إليه منذ سنوات، فمن المتوقع أن يتم حذفه اعتبارا من الجمعة المقبل، إذ أعلنت شركة "جوجل" أنها ستبدأ في حذف حسابات Gmail غير النشطة لمدة عامين على الأقل، الأسبوع الجاري.

الدوري المصري، الأهلي يستضيف سموحة في لقاء الابتعاد بالصدارة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق سموحة السكندري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء المقرر إقامته على ملعب المقاولون العرب بالجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

لماذا فشلت إسرائيل في عملياتها بغزة؟ أمين المبادرة الفلسطينية يوضح

قال الدكتور مصطفى البرغوثي أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن جهود التنسيق بين الوسطاء بقيادة مصر وقطر التي نجحت في تثبيت الهدنة وتمديدها، تفتح الطريق بشكل كامل لوقف إطلاق النار الدائم.

استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن شخصين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم دير عمار غرب رام الله بالضفة الغربية.

إنريكي مرعوب من مواجهة نيوكاسل بأبطال أوروبا ويوجه رسالة لجماهير باريس سان جيرمان

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس الإثنين إنه سيتعامل مع مواجهة فريقه أمام ضيفه نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء باعتبارها مباراة نهائية.

سيأتي من الخارج، أحد مهندسي اتفاقات أوسلو يضع حلا للصراع الإسرائيلي والفلسطيني

رأى النرويجي يان إيجلاند، وهو أحد مهندسي اتفاقات أوسلو بين إسرائيل وفلسطين، أن هذه الاتفاقات لم تعد تصلح أبدًا، وأن الحل للحرب الدائرة حاليًّا في قطاع غزة يتطلب قيادة دولية.

بلغاريا تستثني لافروف من العقوبات وتسمح له بعبور أجوائها

أعلنت بلغاريا أنها سمحت لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالتحليق في المجال الجوي البلغاري للسفر إلى سكوبيي من أجل حضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ضوابط تحديد سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء

وضع قانون التصالح في مخالفات البناء، عددًا من الضوابط الخاصة بتحديد سعر متر التصالح، وفقًا لمكان المخالفة ودرجة تميز الموقع الذي توجد فيه الوحدة المراد التصالح بشأنها.

بعد قطع العلاقات مع إسرائيل، موقف وزيرة خارجية بوليفيا الجديدة من القضية الفلسطينية

وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا أمس الإثنين خلال أدائها اليمين الدستورية بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.

عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن

اجتاحت عاصفة شتوية وسط أوكرانيا وجنوبها فأودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل إلى جانب ثلاثة في مولدوفا المجاورة، حيث تسببت الثلوج والرياح العاتية في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات البلدات والقرى وإغلاق الطرق السريعة.