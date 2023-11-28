بايدن يؤكد: حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين

غزة الآن ، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيقه.

حل الدولتين

وكتب بايدن في منشور على منصة "إكس": "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ولضمان تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بقدر متساوٍ من الحرية والكرامة، لن نتوانى عن العمل لتحقيق هذا الهدف".

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حادث إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علق على حادثة إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي مساء أمس الإثنين: "لقد شعرنا أنا وجيل بالرعب عندما علمنا أن ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني، اثنان منهم أمريكيان، قد تعرضوا لإطلاق النار يوم السبت في برلينجتون. لقد كانوا ببساطة يعيدون عيد الشكر مجتمعين مع العائلة والأحباء".



وأضاف: "ننضم إلى الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد في الصلاة من أجل شفائهم الشفاء الكامل، ونرسل تعازينا العميقة لعائلاتهم. وبينما ننتظر المزيد من الحقائق، فإننا نعلم أنه لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف أو الكراهية في أمريكا، لا ينبغي لأي شخص أن يقلق بشأن التعرض لإطلاق النار أثناء ممارسة حياته اليومية. ويعرف عدد كبير جدًّا من الأمريكيين أن أحد أفراد الأسرة أصيب أو قُتل نتيجة للعنف المسلح، لا نستطيع ولن نقبل ذلك".



وختم: "تحدثت مع عمدة برلينجتون لتقديم دعمي. نحن ممتنون لقسم شرطة برلينجتون وكذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، وغيرهم من سلطات إنفاذ القانون لعملهم السريع على تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه. ستوفر إدارتنا أي موارد اتحادية إضافية مطلوبة للمساعدة في التحقيق.

الضحايا كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بإصابة ثلاثة طلاب من أصول فلسطينية كانوا يرتدون الكوفية ويتحدثون باللغة العربية، بجروح خطرة في إطلاق نار بمدينة برلينجتون في ولاية فيرمونت.

وبحسب تقارير إخبارية، "اثنان من الطلاب يرقدان في وحدة العناية المركزة، فيما يخضع أحدهم للعلاج من إصابته بجروح خطيرة. والطلاب جميعهم يبلغون من العمر 20 عامًا، وهم هشام عورتاني من جامعة براون، وكنان عبد الحميد من جامعة هارفارد، وتحسين أحمد من جامعة ترينيتي".