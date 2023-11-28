الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

الجيش الإسرائيلي،
الجيش الإسرائيلي، فيتو

غزة الآن، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن شخصين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم دير عمار غرب رام الله بالضفة الغربية.

من جهتها ذكرت شبكة قدس الإخبارية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

 وأضافت عبر تليجرام أن الجيش اقتحم أيضا بلدة بير الباشا جنوب جنين.

وفي وقت سابق من ليل الإثنين-الثلاثاء قالت وسائل إعلام فلسطينية إن شابًا قُتل متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية أصابت شابًا بالرصاص خلال مواجهات في محيط سجن عوفر غرب رام الله.

 

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وذكرت شبكة "قدس" ووكالة "شهاب" الإخبارية على تليجرام أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بيتونيا وأطلق الغاز المسيل للدموع على الموجودين في محيط السجن.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قلقيلية شمال الضفة الغربية مما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي، بحسب شبكة "قدس".

 

صفقة تبادل الأسرى 

 أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا بموجب صفقة تبادل الرهائن مع "حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء أمس الإثنين، أن 11 أسيرًا أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل، وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم.

وجاء في بيان للجيش "سترافقهم قواتنا حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم"، مضيفًا "يحيي قادة جيش الدفاع وجنوده ويعانقون المخطوفين العائدين مع عودتهم إلى ديارهم".

وورد في بيان لوزارة الخارجية القطرية على منصة إكس" أنه "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".

وتابع البيان "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر"، حسبما نقلت "فرانس برس".

كذلك قالت وسائل إعلام تابعة لحماس، إن إسرائيل ستطلق سراح 30 طفلًا فلسطينيًّا و3 نساء بموجب اتفاق الهدنة.

 

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