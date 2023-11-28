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ثقافة وفنون

طارق عبد العزيز في آخر ظهور إعلامي: رفضت مسلسل يسيء للأزهر ومكالمة من عادل إمام أنقذتني

طارق عبد العزيز،
طارق عبد العزيز، فيتو

قال الفنان طارق عبد العزيز أثناء استضافته ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي وذلك في آخر لقاء تلفزيوني له قبل وفاته: "أستاذ عادل إمام كلمني علشان شغل وكنت مضايق جدًّا ساعتها لأني مش محقق حاجة وكنت قاعد سنتين من غير تمثيل".

 

طارق عبد العزيز

وتابع: "اشتغلت في خلال السنتين موظف ومشروعي باظ وكان بيجي لي شغل بس برفض علشان ما أتنازلش عن مبادئي".

 

طارق عبد العزيز يرفض تقديم أي عمل فني مسيء

وأضاف: "أرفض تقديم أي عمل يمس الأخلاق العامة والشرف، وكان جاي لي مسلسل فيه شخصية شيخ أزهر بيحب راقصة رفضته لأني هيسيء للشيخ الأزهري".

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وأردف: "أقنعت والدتي إني أمثل وذلك من خلال تقديمي لأعمال مش مسيئة ووالدي كان بيسمع عني كل خير في الوسط الفني"

 

رحيل طارق عبد العزيز

ورحل عن عالمنا الفنان طارق عبد العزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء تصويره مشاهده بمسلسل وبقينا اتنين.

 

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن  طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج في كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة التي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".

 

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الإعلامي عمرو الليثي الفنان طارق عبد العزيز الفنانة عبلة كامل برنامج واحد من الناس طارق عبد العزيز

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