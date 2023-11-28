الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بلغاريا تستثني لافروف من العقوبات وتسمح له بعبور أجوائها

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي لافروف، فيتو

أعلنت بلغاريا  أنها سمحت لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالتحليق في المجال الجوي البلغاري للسفر إلى سكوبيي من أجل حضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية في بيان إن "التفويض الدبلوماسي للتحليق في الأجواء هو ذو طبيعة مؤقتة ويندرج في إطار الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليه".

وتتولى مقدونيا الشمالية حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي ستعقد مؤتمرها الوزاري السنوي في عاصمة هذه الجمهورية سكوبيي يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر.

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وفي مطلع نوفمبر الجاري أعلن وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني أن لافروف طلب السماح له بحضور هذا الاجتماع.

خلال اجتماع المنظمة الوزاري السابق الذي استضافته بولندا العام الماضي، رفضت وارسو السماح للافروف بالحضور.

وأثارت خطوة وارسو يومها حفيظة موسكو التي وصفت القرار بأنّه "غير مسبوق ومستفز".

وفي أكتوبر، دعت أوكرانيا إلى استبعاد روسيا من المنظمة التي تأسست في أوروبا لتخفيف حدّة التوتر بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة ولمساعدة الدول المنضوية فيها على التنسيق في مسائل مثل حقوق الإنسان وضبط الأسلحة.

واتّهمت روسيا الغرب مرارا بالسعي لتقويض المنظمة والسيطرة عليها، مشيرة إلى أن الهيئة انحرفت عن مبادئ تأسيسها.

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بلغاريا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المجال الجوي البلغاري أوروبا الاتحاد الاوروبي

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