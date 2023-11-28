لماذا فشلت إسرائيل في عملياتها بغزة؟ أمين المبادرة الفلسطينية يوضح

صفقة الأسرى، قال الدكتور مصطفى البرغوثي أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن جهود التنسيق بين الوسطاء بقيادة مصر وقطر التي نجحت في تثبيت الهدنة وتمديدها، تفتح الطريق بشكل كامل لوقف إطلاق النار الدائم.

شاحنات المساعدات الإنسانية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجهود تفتح الطريق لدخول مزيد من المساعدات، فأهلنا في قطاع غزة يحتاجون نحو 26 ألف شاحنة بينما كل ما وصل إلى الآن نحو 2000 شاحنة.

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نزاهة الموقف المصري في الوساطة

وأوضح أن هناك تجارب سابقة تدل على نزاهة الموقف المصري في الوساطة، وإضافة للدور المصري والقطري هناك عوامل دفعت للهدنة أهمها فشل المخططات الإسرائيلية نتيجة الموقف المصري الرافض تماما لتهجير سكان غزة وصمود الفلسطينيين في أراضيهم، حتى الولايات المتحدة غيرت وجهة نظرها، لأن بايدن أصبح يواجه خسارة الانتخابات بسبب موقفه من العدوان على غزة.

فشل إسرائيل في تحرير الأسرى

وذكر أن إسرائيل فشلت في تحرير الأسرى بالقوة العسكرية، بل وفشلت حين تم تسليم الأسرى في وسط غزة في المنطقة التي قالت إنها تسيطر عليها، والآن تحتاج لتسريح ضباط الاحتياط لدعم اقتصادها.

الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من أمس، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين أي «تبييض السجون» وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض، قال: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.



إسرائيل ستستأنف عدوانها في غزة

وقال البيت الأبيض في بيان: "اتفق الزعيمان على أن العمل لم ينته بعد وأنهما سيواصلان العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، مضيفًا أنهما اتفقا أيضًا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة.

وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش مع بايدن إطلاق سراح مجموعة أخرى من الأسرى في غزة، وفي الوقت نفسه، شدد على أنه في نهاية فترة التوقف، تعتزم إسرائيل العودة إلى إجراء عملية عسكرية في القطاع.

وقال نتنياهو: إنه أبلغ بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة.

غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 أسرى إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه مصر وغزة.