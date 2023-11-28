الأطباء خيروني بين شيئين، طارق عبد العزيز يكشف تفاصيل مرضه في آخر لقاء تلفزيوني

كشف الفنان الراحل طارق عبد العزيز في آخر لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي عمرو الليثي قبل وفاته عن كواليس مرضه وتركيب دعامات في قلبه.

طارق عبد العزيز

وقال: "كنت حاسس إني عندي مشكلة في القلب وعملت شوية تحاليل وقالوا لي يا إما تتحجز فوق أو نجيب لك إسعاف تنقلك للمستشفى لأنهم اكتشفوا إن الانسداد ٩٠ في المئة بالقلب وربنا كرمني بالفنان محمد رياض وعرفني على دكتور كويس يعمل لي دعامات بدلًا من القلب مفتوح وعملهولي في معهد القلب بعين شمس"



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مفاجأة عمرو الليثي في الحلقة

وقرر الإعلامي عمرو الليثي تحضير مفاجأة للفنان طارق عبد العزيز حيث استضاف دكتور طارق رشيد الطبيب المعالج لطارق عبد العزيز.

وقال الدكتور طارق رشيد الطبيب المعالج للفنان الراحل طارق عبد العزيز:"الموضوع بدأ لما محمد رياض كلمني ولقيت إن الوضع صعب في حالته وقعدت أتكلم معاه ولقيت إنه شخص نقي وعنده ضمير في شغله وكانت حالته عالية الخطورة جدًّا"

رحيل طارق عبد العزيز

ورحل عن عالمنا الفنان طارق عبد العزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء تصويره مشاهده بمسلسل وبقينا اتنين.

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج في كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة التي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".