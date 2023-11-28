الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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منوعات

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: تم الإنعام علي بالجنسية العظيمة (فيديو)

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

عمرو أديب، أعلن الإعلامي عمرو أديب، على الهواء، حصوله على الجنسية السعودية، إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية.

 

عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "تم الإنعام عليَّ بالجنسية السعودية العظيمة".
 

 

توطيد العلاقات المصرية السعودية

وتابع: "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والشعب السعودي وأتمنى أن يساهم حصولي على الجنسية السعودية في توطيد العلاقة بين مصر والمملكة".
 

عمرو أديب يعلق على اتفاق التهدئة في غزة وصفقة الرهائن

على طريقة جابر القرموطي، عمرو أديب يمزق صورة نتنياهو على الهواء

 

رسالة عمرو أديب للملك سلمان وولي العهد السعودي

وأضاف: "أتوجه بالشكر والتقدير والامتنان للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".
 

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في وقت سابق، استنكر الإعلامي عمرو أديب، المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.
 

عمرو أديب يمزق صورة نتنياهو

وقام عمرو أديب، بتمزيق صورة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الهواء، على طريقة الإعلامي جابر القرموطي المعتادة في ردود أفعاله على بعض القضايا.

 

إبادة جماعية للفلسطينيين

وقال "أديب": "ما يحدث ضد الفلسطينيين في غزة إبادة وجرائم حرب، ليس حربًا ولا حربًا عالمية ثانية وإنما مجازر وإبادة جماعية للمدنيين العزل"، معقبًا: "محدش يعرف يرفع التليفون على الحيوان بتاع إسرائيل اللي اسمه نتنياهو ويقول له كفاية كدة".
 

 

مشاهد غزة

وتابع: "المناظر اللي بنشوفها في غزة صعبة للغاية، يا ريت ننقذ ما يمكن إنقاذه ونوقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين".

 

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