الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد قطع العلاقات مع إسرائيل، موقف وزيرة خارجية بوليفيا الجديدة من القضية الفلسطينية

وزيرة الخارجية البوليفية
وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا، فيتو

غزة الآن ، وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا أمس الإثنين خلال أدائها اليمين الدستورية بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي احتجاجًا على حملة القصف التي شنّتها الدولة العبرية على قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويومها أدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار لاباز بأنَّه "خضوع للإرهاب".

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وزارة الخارجية البوليفية

والإثنين، قالت سوسا خلال حفل أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس اليساري لويس آرسي إنه "من وزارة الخارجية البوليفية، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة والمستقلة وذات السيادة".

وتخلف سوسا (60 عامًا) المحامي روجيليو مايتا الذي استقال من منصبه ليصبح قاضيًا في محكمة مجموعة دول الأنديز، وهي منظمة في القارة الأمريكية هدفها إنشاء سوق مشتركة.

وفي 1983 شاركت سوسا في تأسيس اتحاد النساء الفلاحات في مقاطعة تاريخا، قبل أن تتولى رئاسة "الاتحاد النقابي الموحد لفلاحي بوليفيا" الذي يعتبر من أبرز نقابات البلاد.

وبين العامين 2006 و2007، شغلت سوسا منصب وزيرة الإنتاج في عهد الرئيس إيفو موراليس (2006-2019) المتحدِّر من السكان الأصليين للبلاد.

 

حل الدولتين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحقيقه.


وكتب بايدن في منشور على منصة "إكس": "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ولضمان تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بقدر متساوٍ من الحرية والكرامة، لن نتوانى عن العمل لتحقيق هذا الهدف".

 

حادث إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علق على حادثة إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي مساء أمس الإثنين: "لقد شعرنا أنا وجيل بالرعب عندما علمنا أن ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني، اثنان منهم أمريكيان، قد تعرضوا لإطلاق النار يوم السبت في برلينجتون. لقد كانوا ببساطة يعيدون عيد الشكر مجتمعين مع العائلة والأحباء".

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