جوجل تعلن حذف ملايين الحسابات على Gmail خلال ساعات وتكشف السبب

إذا كان لديك حساب بريد إلكتروني تابع لجوجل ولم تقم بتسجيل الدخول إليه منذ سنوات، فمن المتوقع أن يتم حذفه اعتبارا من الجمعة المقبل، إذ أعلنت شركة "جوجل" أنها ستبدأ في حذف حسابات Gmail غير النشطة لمدة عامين على الأقل، الأسبوع الجاري.

وذكر موقع "أكسيوس" أن عملاق البحث يتخذ هذه الخطوة من أجل تقليل مخاطر تعرض الحسابات المنسية أو غير المراقبة للخطر لأنها غالبًا ما تكون عرضة للخطر وتخضع لفحوصات أمنية أقل.

وتعد الحسابات المهجورة أقل عرضة بعشر مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين، وفقا لتحليل "جوجل".

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سرقة الهوية

وقالت الشركة إنه "بمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء بدءًا من سرقة الهوية إلى نقل محتوى غير مرغوب فيه أو حتى ضار، مثل البريد العشوائي".

ووفقا لشبكة "سي.أن.أن"، أعلنت "جوجل" عن السياسة الجديدة، في مايو الماضي، قائلة إنها تهدف إلى منع المخاطر الأمنية.

وأوضحت أن النتائج الداخلية تظهر أن الحسابات القديمة من المرجح أن تعتمد على كلمات المرور المعاد تدويرها وأقل احتمالا لاستخدام إجراءات أمنية محدثة مثل التحقق بخطوتين، ما يجعلهم أكثر عرضة لمشاكل مثل التصيد والقرصنة والبريد العشوائي.

إرسال تنبيهات متعددة إلى الحسابات المتأثرة

ووفقا للشبكة، ترسل جوجل تحذيرات للمستخدمين المتأثرين منذ أغسطس الماضي، مع إرسال تنبيهات متعددة إلى الحسابات المتأثرة ورسائل البريد الإلكتروني الاحتياطية المقدمة من المستخدم.

وقالت جوجل، في مايو الماضي، إنه في نهج تدريجي، فإن الحسابات الأولى التي سيتم قطعها هي تلك التي تم إنشاؤها ثم لم يقم المستخدم بإعادة زيارتها مطلقًا.

وكتبت جوجل في تحديث سياسة أغسطس: "نريد حماية معلوماتك الخاصة ومنع أي وصول غير مصرح به إلى حسابك حتى لو لم تعد تستخدم خدماتنا".

الاستثناءات من عملية الحذف

وتتضمن حسابات جوجل كل شيء بدءًا من Gmail إلى Docs إلى Drive إلى الصور، ما يعني أن كل المحتوى الموجود عبر مجموعة جوجل الخاصة بالمستخدم غير النشط معرض لخطر المحو.

وأوضحت "سي.أن.أن" أنه توجد بعض الاستثناءات لعملية الحذف، وهي الحسابات التي لها قنوات على "يوتيوب" YouTube، وتلك التي لديها أرصدة متبقية في بطاقات الهدايا، وتلك المستخدمة لشراء عنصر رقمي مثل كتاب أو فيلم، وتلك التي نشرت تطبيقات نشطة على نظام أساسي مثل متجر "جوجل بلاي" Google Play، حسبما قالت الشركة في أغسطس.