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رياضة

إنريكي مرعوب من مواجهة نيوكاسل بأبطال أوروبا ويوجه رسالة لجماهير باريس سان جيرمان

إنريكي مدرب باريس
إنريكي مدرب باريس سان جرمان، فيتو

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس الإثنين إنه سيتعامل مع مواجهة فريقه أمام ضيفه نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء باعتبارها مباراة نهائية.

ويلعب سان جرمان في المجموعة السادسة التي تتمتع فرقها الأربعة بفرصة للتأهل، ويأمل الفريق الفرنسي في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه في مباراة اليوم بباريس.

 

ملعب باركدي برينس

وأوضح إنريكي خلال مؤتمر صحفي "سنخوض المباراة في ملعب باركدي برينس، وأتوقع أجواء رائعة. نحتاج حقًا إلى المشجعين وأن يكون الإستاد مليئًا بأجواء أكثر حماسًا وتشجيعًا من المعتاد".

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وأضاف "سنلعب هذه المباراة كما لو أنها نهائي. في هذا المستوى، تكون المباريات التي نلعبها على أرضنا هي الرئيسية ويمثل الجمهور ميزة خاصة لنا، ونتوقع دعمًا مدهشًا".

وتابع: "يتمتعون بالقوة البدنية والقدرة على الضغط بقوة. سيكون هناك الكثير من الضغط. إذا شاهدتم مباراتهم الأخيرة أمام  تشيلسي، فإن الوضع البدني لا يزال على حاله. نعلم أن هذا سيكون الوضع مجددا اليوم، وعلينا أن نكون جاهزين".

 

الدوري الإنجليزي الممتاز

وخسر سان جرمان عندما حل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في أكتوبر الماضي 4-1، وبعد فوز الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على تشيلسي 4-1 يوم السبت الماضي، يستعد إنريكي لخوض مباراة أخرى صعبة.

وفاز سان جيرمان في مبارياته المحلية الست الأخيرة ليتصدر الدوري الفرنسي، لكن المدرب لا يزال ينتظر الكثير من فريقه، حيث قال: "مستوى الفريق ليس كما أريده، لكننا في مرحلة الاستكشاف، يمكننا أن نحصل على المزيد من لاعبينا والذهاب إلى أبعد من ذلك. يعجبني ما أراه بالفعل. أشعر بالفعل بالكثير من الرضا لكن لا يزال هناك مجال كبير للتحسن".

وتفصل ثلاث نقاط فقط بين متصدر المجموعة بروسيا دورتموند الألماني والمتذيل نيوكاسل، لكن سان جرمان بإمكانه التقدم إذا فاز على الفريق الإنجليزي وفشل ميلان الإيطالي في الفوز على دورتموند.

وعن فرص ناديه، قال إنريكي "نحن في مجموعة صعبة ومستويات الفرق فيها متقاربة، المباراة القادمة ستكون حاسمة إذ يمكن تحديد وضع المجموعة بعد الجولة الخامسة. لكن من الممكن أيضًا حسم كل شيء في اليوم الأخير، لكنني أعلم أن فريقي جاهز لليوم ويمكنه القيام بأمور رائعة".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف دورتموند ويتقدم بنقطة واحدة على ميلان بينما يملك نيوكاسل أربع نقاط.

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