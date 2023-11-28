الأهلي مجبر، ضياء السيد يوضح رأيه بصراحة في انتقال فتوح وعمر كمال لصفوف الأحمر

الأهلي، كشف ضياء السيد نجم الأهلي السابق، موقفه من انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وكذلك عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر.

وقال ضياء في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى انتقال أحمد فتوح للأهلي لو كان (متاح) ولا أعرف هل سيقوم الزمالك ببيعه داخل مصر أو خارجها، وهو لاعب مميز ومن أفضل العناصر في مركز الظهير الأيسر وما زال صغير السن".

استبعاد الدبيس مفاجأة

وأكمل: "أتمنى أن يستمر أداء الأهلي القوي أمام سموحة بنفس مستوى الشوط الثاني أمام ميدياما الغاني، ومن المهم اللعب بجدية كاملة، واستبعاد كريم الدبيس مفاجأة بالنسبة لي، بعدما قدم مستوى طيب خلال المباراة الماضية، كان على الأقل يجب أن يتواجد بديلا، ومع بعض الخبرات سيتطور مستواه أكثر"

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كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، فيتو

كريم فؤاد لديه صفات رائعة

وتابع: "كريم فؤاد قدم مستوى هائل ولديه صفات رائعة، ويمتلك السرعة والحماس والروح العالية، وهو يتفانى في بذلك المجهود، واتمنى التوفيق له وأن تبتعد عنه الاصابات، وهو نجح في كافة المراكز مع كولر، ولكن عليه أن يدخل كثيرًا لعمق الملعب ويعطي المساحة لـ هاني من أجل الهجوم، وهو ما فعله بيرسي تاو بعد مشاركته في الشوط الثاني، لذلك هاني يتألق بجوار تاو".

عمر كمال عبد الواحد، فيتو

عمر كمال إضافة كبيرة

وأتم: "عمر كمال عبدالواحد انضم لمنتخب مصر في وجودي كمدرب للفراعنة، ووجوده في الأهلي إضافة كبيرة، خصوصًا مع كثرة عدد المباريات المحلية والقارية، كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، وأصبح الأهلي مجبر على اللعب في أكثر من بطولة بسبب العوامل المالية".

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة السكندري في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلى وسموحة

وتقام مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتذاع مباراة الأهلى وسموحة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

محاضرة فنية من كولر

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين أمس الإثنين قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة سموحة السكندرى المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.