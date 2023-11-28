الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء 10 رهائن إضافيين لإطلاق سراحهم اليوم

أسرى، فيتو
أسرى، فيتو

صفقة تبادل الرهائن، أعلن راديو الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين تحتجزهم حركة (حماس) في غزة ومن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق هدنة ممتد مع الحركة.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن القائمة تضم عشرة أسرى.

ولم يصدر بعد تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فجر الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم إذا أُفرج عن المزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة.

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وجاء البيان بعد أن قال وسطاء قطريون إن الهدنة التي استمرت أربعة أيام وانتهت أمس الإثنين مُددت ليومين آخرين.

 

فحص طبي مبدئي

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 11 رهينة أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل، وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم.

وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا بموجب صفقة تبادل الرهائن مع "حماس".

وكانت قطر وحماس، قد أعلنتا أمس الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

كما قالت حركة حماس في بيان، إنها "تعلن الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة".

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