رئيس النواب الأمريكي يضع شرطا لدعم أوكرانيا ماليا

الحرب الروسية الأوكرانية ، وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مساعدة أوكرانيا بأنها أولوية بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، لكنه شدد على ضرورة تخصيص أموال إضافية لسياسة الحدود الأمريكية.

وقال جونسون: "أوكرانيا أولوية أخرى.. قلنا إنه إذا كانت هناك مساعدات إضافية لأوكرانيا، ويعتقد معظم أعضاء الكونجرس أن ذلك مهم، فيجب علينا أيضا العمل على تغيير سياساتنا الحدودية".

ويعطل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الموافقة على طلب البيت الأبيض تخصيص اعتمادات إضافية للميزانية، بما في ذلك مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا.

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ويدفع الجمهوريون الإدارة الأمريكية إلى تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية.

وقال جونسون عن طلب البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي للميزانية "نحن نتفهم مدى إلحاح الأمر، هناك مواعيد نهائية. أنا واثق ومتفائل بأننا نستطيع القيام بذلك".

أولويات الأمن القومي

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن اهتمام الكونجرس بتمويل كييف أصبح أقل من أي وقت مضى، وأن المنافسة المتزايدة من أولويات الأمن القومي الأخرى، بما في ذلك إسرائيل والحدود الجنوبية، يمكن أن تعني نهاية المساعدات الأمريكية لكييف.

وكما كتبت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أن القوات الأوكرانية تخشى أنه نظرا لضعف اهتمام الغرب بسبب الصراع في الشرق الأوسط، فإنها ستضطر إلى التراجع، وربما حتى إلى لفوف، فضلا عن بروز مخاوف من أن القوات الأوكرانية ستضطر إلى تقنين استخدام الإمدادات في حالة حدوث مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط.