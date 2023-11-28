الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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منوعات

كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، قصة الفيديو المؤثر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي

كلب يدفن صغاره بعد
كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، فيتو

غزة الآن، مئات المشاركات والتعليقات حصدها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروه أنه لكلبٍ يدفن صغاره بعد مقتلهم جراء القصف الإسرائيلي في غزة.

ويظهر في الفيديو كلب ينبش الأرض ويبدو وكأنّه يدفن جروًا في التراب.

@amerelboukla

سبحان الله كلبة تدفن في ابنها الميت

♬ son original - Amere Lboukla

جاء في التعليقات المرافقة "في غزة، حتى الحيوان يدفن صغاره من جراء القصف الإسرائيلي"، حاصدًا مئات المشاركات على إنستجرام.

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كلبة تدفن ابنها

إلا أن الادعاء بأن الفيديو مصوّر في غزة حديثًا غير صحيح.

 

فقد تبين بالبحث عنه عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية منه منشورة على حساب في تيك توك في الثاني من  ديسمبر 2022، ما ينفي أن يكون حديثًا مثلما ادّعت المنشورات.
وجاء في التعليق المرافق "سبحان الله، كلبة تدفن ابنها".

وتظهر في الفيديو على ملابس أحد العمّال علامة GTP العائدة لشركة Entreprise Nationale de Grands Travaux Pétroliers أي "المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى الجزائرية". 

ويبدو الشعار نفسه في تظاهرة لعمّال الشركة.

ويبدو أنّ صاحب الحساب يعمل كسائق جرّافة في الجزائر وعادة ما ينشر مقاطع مصوّرة لعمله على غرار هذا الفيديو الذي تظهر فيه شاحنة تابعة لشركة تيرصام الجزائرية للمركبات الصناعية.

 

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