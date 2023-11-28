تعطل الاتصال بخطوط الطوارئ في إسرائيل بشكل مفاجئ

غزة الآن ، أعلنت شرطة إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تعطل خطوط الطوارئ في البلاد وأنها لا تعمل بسبب "خطأ مؤقت" غير معلوم في الخدمة.



وقالت الشرطة في بيان إن "خط الطوارئ 100 للشرطة غير نشط"، مضيفة أنه تم توجيه المكالمات الطارئة إلى رقم آخر، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

عطل في خطوط الطوارئ

كما وجهت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" المتصلين إلى الاتصال برقم آخر للحصول على المساعدة الطبية والاستجابة للحالات الطارئة "بسبب عطل في خطوط الطوارئ".

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صفقة تبادل الرهائن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقة إسرائيل على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم إذا أُفرج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين من غزة.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "الحكومة وافقت الليلة على قائمة تضم 50 سجينة فلسطينية يُحتمَل أن تفرج عنهنَّ كجزء من اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح نحو 20 إسرائيليًّا ممن تحتجزهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.

إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا

من جانب آخر أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا بموجب صفقة تبادل الرهائن مع "حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء أمس الإثنين، أن 11 أسيرًا أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل، وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم.

وجاء في بيان للجيش "سترافقهم قواتنا حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم"، مضيفًا "يحيي قادة جيش الدفاع وجنوده ويعانقون المخطوفين العائدين مع عودتهم إلى ديارهم".

جثث الفلسطينيين

وأكد إسماعيل الثوابته مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة: أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي منع الأطقم الطبية والإغاثات من دفن 100 شهيد في محيط المستشفى وبعد فترة تفاجأنا باختفاء أعداد كبيرة من الجثث بواسطة جنود الاحتلال.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”: جنود الاحتلال أخذوا الجثث إلى مكان غير معلوم وهذا يعد جريمة حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.