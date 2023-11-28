الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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اكتشاف "مفاجأة" داخل جمجمة رجل فيتنامي يعاني من صداع وفقدان بصر

جمجمة رجل فيتنامي
جمجمة رجل فيتنامي يعاني من صداع وفقدان بصر،فيتو

في حالة طبية غريبة بطلها رجل فيتنامي شعر بألم حاد في رأسه لمدة شهور وفقدانه للبصر تدريجيا، اكتشف الأطباء وجود جسم غريب في جمجمته.

دخل الرجل إلى المستشفى في مقاطعة كوانج بينه الفيتنامية بعد شكوى مستمرة من الصداع المستمر وفقدان الرؤية وإفراز السوائل من أنفه.

ولم يكشف عن أي سبب محتمل لهذه الأعراض، لكن الأشعة المقطعية أظهرت وجود جسمين غريبين يبرزان من أنفه إلى دماغه.

وبعد الفحص الدقيق، تبين أنها عيدان تناول طعام مكسورة.

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عند سؤاله عن كيفية وصول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، كان المريض البالغ من العمر 35 عاما في البداية في حيرة من أمره مثل أطبائه، لكنه تذكر لاحقا حادثة مشاجرة تورط فيها قبل 5 أشهر.

حيث تم إسعافه بحالة طارئة عقب المشاجرة ولا يتذكر بالضبط ماذا حدث حينها، لكنه يفترض أن الرجل الذي تشاجر معه هو من قام بإدخال العيدان داخل جمجمته.

وبعد دراسة جميع الخيارات، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بالمنظار من خلال الأنف، لإزالة العيدان المكسورة.

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