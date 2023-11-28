الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

فرقة تابعة لجيش الاحتلال تعلن التمرد بعد طرد القائد ونائبه

جيش الاحتلال الاسرائيلي،
جيش الاحتلال الاسرائيلي، فيتو

غزة الآن، مع دخول الحرب الدامية على قطاع غزة يومها الـ 53، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يواجه لأول مرة بلبلة غير مسبوقة في صفوفه.

فقد أدى قرار إقالة قائدين بتهمة التراجع عن الاشتباك مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة إلى ما يشبه التمرد داخل إحدى الفرق العسكرية.

إذ رفض حوالي نصف الجنود والضباط ضمن الكتيبة المعنية العودة إلى الخدمة، احتجاجًا على فصل قائدي سرية فيها، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

فصل قائد سرية ونائبه


وفي التفاصيل، قرر الجيش الإسرائيلي إقالة ضابطين، هما قائد سرية ونائبه، على خلفية انسحاب تلك السرية من إحدى المعارك العنيفة التي اندلعت مع عناصر من الفصائل الفلسطينية، التي حاولت التصدي للتوغل البري الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

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أما سبب الانسحاب، فيعود إلى عدم حصول السرية على دعم عسكري وغطاء ناري جوي خلال المواجهات.

ويبدو أن تلك الحادثة تسببت في أزمة حادة بين مقاتلي السرية وقائد الكتيبة التابعة لها، ما دفع نصف المقاتلين إلى عدم العودة للوحدة، بسبب قرار اللواء، الذي عدوه منحازًا لقائد الكتيبة على حساب قائد السرية، وفق الصحيفة.

أتت تلك الحادثة لتزيد طين الانتقادات بلة، إذ واجهت القوات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي موجة انتقادات إعلامية، بعدما سلمت حركة حماس مجموعة من الأسرى الإسرائيليين في قلب مدينة غزة، ما أثبت أنها لا تزال قادرة على المواجهة، بعدما كانت القيادات العسكرية الإسرائيلية أكدت خلال الأيام القليلة الماضية أنها قضت على عشرات القيادات في حماس، وأضعفتها بشكل كبير ولم يعد لديها شيء في شمال قطاع غزة.

ووجه العديد من النخب الإعلامية في القنوات الإسرائيلية انتقادات للقيادات العسكرية.

وكانت تلك القيادات تعرضت أيضا لبعض الانتقادات منذ السابع من أكتوبر الماضي، إذ اتهمت بفشلها في توقع هجوم حماس قبل حدوثه.

طرد قائد كتيبة قتالية ونائبه

وكان  الجيش الإسرائيلي طرد قائد كتيبة قتالية ونائبه، إثر تراجعهما أمام مكمن لمقاتلي كتائب القسام  خلال المعارك البرية شمال قطاع غزة، قبل دخول الهدنة المؤقتة، حيز التنفيذ، وفق ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأوضحت الصحيفة، أمس، أن قرار الانسحاب، اتخذ، لأن الوحدة القتالية لم تحظَ بالدعم العسكري والغطاء الجوي عندما تعرض عناصرها لإطلاق نار كثيف من قِبل عشرات المقاتلين من كتائب القسام الذين نصبوا كمينا للجنود الإسرائيليين.

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