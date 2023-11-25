أخبار مصر: قصة أسيرة إسرائيلية عمقت جراح تل أبيب، البائع المصري الذي أهانه مستشار أوباما يتحدث، ماذا قال صلاح عن ليفربول

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

الهيئة العامة للاستعلامات تكشف حجم ما وصل إلى غزة من مساعدات إنسانية أول أيام الهدنة

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان مواصلة مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مُشيرًا إلى حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى القطاع خلال اليوم الأول من الهدنة، الجمعة 24 نوفمبر 2023.

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دموع وأفراح وترقب، لحظة إطلاق إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة (فيديو وصور)

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل أفرجت عن 39 من المعتقلين في سجونها، بينهم 24 أسيرة بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وذلك بعيد إفراج حماس عن 13 من الرهائن الإسرائيليين لديها.

التعليم تكشف موقف الطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين من الالتحاق بالمدارس المصرية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين من الالتحاق بالمدارس المصرية.

إسرائيل تتلقى قائمة بأسماء 13 محتجزًا سيُطلق سراحهم اليوم

أفادت مصادر إعلامية أن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء 13 محتجزًا ستطلق حركة حماس سراحهم، اليوم السبت، بموجب صفقة التبادل مع الحركة التي بدأت خطوتها الأولى، أمس الجمعة.

جرح تاني، أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تغضب الإسرائيليين بطريقة توديعها لأهالي غزة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا، حيث أظهر إحدى الأسيرات الإسرائيليات وهي تلوح بيدها أثناء مغادرتها قطاع غزة.

الأسيرة الإسرائيلية تم الإفراج عنها ضمن الدفعة الأولى في صفقة تبادل بين حماس والجيش الإسرائيلي.

دوري أبطال إفريقيا، الأهلى يواجه ميدياما الغانى في ضربة البداية بدور المجموعات

دوري أبطال إفريقيا، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق ميدياما الغانى في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

البائع المصري الذي أهانه مستشار أوباما يتحدث لأول مرة، ماذا قال؟

خرج البائع المصري في منهاتن بولاية نيويورك في الولايات المتحدة عن صمته بعد الفيديو الشهير الذي انتشر كالنار في الهشيم عالميًا وأظهر مواطن أميركي يدعى ستيورات سيلدوويتز، يتعرض له، مكيلًا له الشتائم والإهانات العنصرية، خرج الشاب المصري عن صمته.

أستاذ جيولوجيا يكشف عن عائق خطير يهدد مشروع 1.5 مليون فدان ويطرح الحل

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن مخاطر تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، طارحا في نفس الوقت الحل من توقف مشروع المغرة الزراعى.

غرامة مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت بسبب كروان مشاكل

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثلية بيانا جديدا بشأن أزمة مسلسل الحوت بعد ظهور كروان مشاكل في مشاهد من المسلسل.

الصحة العالمية تؤكد إجلاء عشرات المرضى من المستشفى الأهلي المعمداني (فيديو)

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، إجلاء 22 مريضا و19 مرافقا من مستشفى الأهلي المعمداني في شمال غزة إلى جنوب القطاع.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 25-11-2023 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وجنوب الصعيد.

شاهد ماذا فعل الجمهور مع العوضي وياسمين عبد العزيز بعد مرور سيارتهما بأحد الشوارع (فيديو)

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو لها برفقة زوجها أحمد العوضي وذلك علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

محمد صلاح قبل مواجهة السيتي: مستوانا ارتفع وأهتم بالتفاصيل الصغيرة وأكرس حياتي لكرة القدم

أجرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مقابلة نقلها موقع ليفربول، وقال إن مستواه ومستوى فريقه قد ارتفع نتيجة المنافسة المحتدمة مع مانشستر سيتي على مر السنين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة اليوم السبت على ملعب الاتحاد.

ردا على وقاحة تل أبيب، الخارجية الإسبانية تستدعي السفير الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسبانية، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد، وطلب منه "توضيحات" حول البيان الإسرائيلي الذي وصف فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنها "تدعم الإرهاب".

بمزاج التجار، تباين أسعار السلع الغذائية بالأسواق، كيلو الجبن بـ 140 جنيهًا واختفاء السكر (صور)

تباينت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، ما بين الأسعار المعلنة للشركات التي طبقت المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، والشركات التي لم تنضم لهذه المبادرة، مما كان له أكبر الأثر في وجود سعرين لعدد من السلع الغذائية.

إلقاء دولارات على محمد رمضان أثناء غنائه في حفله بالرياض، وقرار عاجل من الفنان

تعرض النجم محمد رمضان لموقف مفاجئ من قبل الجمهور السعودي خلال حفله الذي أقيم في الرياض، حيث ألقى الحضور على “رمضان” بعض الدولارات مطبوعة عليها اسمه صورته.

رغم الهدنة، جيش الاحتلال يقتحم مدينة البيرة ومخيمي شعفاط وعقبة جبر بالضفة الغربية

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر اليوم السبت، أن قوات الجيش الاسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة وداهمت منزلًا فيها.

تعرف على الحد الأقصى لمدة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الحالي، التفاصيل الكاملة لمواعيد تطبيق القانون، حيث نص القانون على أن مدة القانون 6 شهور، كما منح القانون، رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات الأمر الذى يعنى أن هناك إمكانية لمد مدة تقديم طلب التصالح إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بعد انتهاء مدته الأولي.

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث في ثاني أيام الهدنة الإنسانية بغزة

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 25-11-2023 وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية بعد دخول الهندنة الإنسانية في غزة يومها الثاني.

مستشفى إسرائيلي يكشف عن الحالة الصحية لرهائن بعد إطلاق سراحهم من غزة

أفاد المستشفى الذي يستقبل رهائن إسرائيليين بعد إطلاق سراحهم، الجمعة، بأن معظمهم بصحة بدنية جيدة، حسبما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

علي الحجار يبكي على الهواء: كنا حاسين بالظلم اللي شافه والدي وهذا ما قاله لي قبل وفاته

رد المطرب علي الحجار متأثرا عندما سأله الإعلامي محمود سعد: هل شايف إنك جبت حق والدك؟ فبكي قائلا:" كنا حاسين بالظلم اللي شافه وقولتله قبل ما يتوفى إنك ضحيت كتير علشانا ورد عليا وقال" أنا ربنا عوضني بيكم وربنا أداني أكتر من اللي أنا عايزه".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس تحتجز حوالي 215 رهينة في قطاع غزة.

لو جالك زلابية بدل الهمبرجر لا تندهش، مطعم يوظف مصابين بالخرف للعمل في خدمة الزبائن

يشتهر أحد المطاعم في اليابان بـ"مطعم الطلبات الخاطئة" نظرا للأخطاء التي تقع عند توصيل الطعام إلى الزبائن، وذلك لأن جميع الندل الذين يعملون فيه مصابون بالخرف.

طعن الضابط المدان بقتل جورج فلويد داخل محبسه بسجن مينيسوتا الأمريكي

أفادت وسائل إعلام أميركية، صباح اليوم السبت، بتعرض الشرطي المدان بقتل الأميركي الأسود جورج فلويد، للطعن داخل سجنه.

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