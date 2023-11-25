السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رغم الهدنة، جيش الاحتلال يقتحم مدينة البيرة ومخيمي شعفاط وعقبة جبر بالضفة الغربية

عنصار من جنود الاحتلال،
عنصار من جنود الاحتلال، فيتو

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر اليوم السبت، أن قوات الجيش الاسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة وداهمت منزلًا فيها.

وأفادت مصادر محلية، بأن "جيش الاحتلال اقتحم حي جبل الطويل وداهم منزلا يعود لعائلة الجيوسي وعاث خرابا في محتوياته".

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، ومخيم عقبة جبر بأريحا، ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي  مدينة البيرة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز في حي البالوع.

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تأتي الاقتحامات رغم دخول الهندة الإنسانية ووقف العمليات العسكرية حيز التنفذ صباح أمس الجمعة.

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مدينة البيرة عائلة الجيوسي الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت مدينة الخليل القدس المحتلة

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