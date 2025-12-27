لحظة اشتعال النيران في سيارتين وانفجارهما بشارع الجيش بالمنصورة (فيديو)

18 حجم الخط

نشب حريق هائل في سيارتين بشارع الجيش أمام شارع الهدى والنور بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأظهر مقطع فيديو لاشتعال النيران في السيارتين، حيث أشار متداولو الفيديو إلى أن السرعة الجنونية والتهور أديا إلى تصادم السيارتين وانفجارهما بشارع الجيش أمام شارع الهدى والنور بالمنصورة.

كما أوضح مقطع الفيديو أصوات سيارات الإسعاف والمطافئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.